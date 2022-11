Utility Day pronto al via: il mercato dell’energia si confronta

Il 24 novembre si svolgerà l’ottava edizione di Utility Day, l’evento che rappresenta il punto di incontro della community italiana del settore Gas & Power. L’evento, organizzato da IKN Italy, quest’anno più che mai rappresenta un’opportunità di confronto tra i maggiori Player del settore che si trovano ad affrontare la più importante crisi energetica di sempre, a partire dai problemi di approvvigionamento fino ai forti rincari in bolletta, con conseguenze complicate per le famiglie italiane. E proprio i nuovi equilibri del Mercato tra transizione e crisi energetica, le nuove priorità del business delle Utility e le priorità nello sviluppo tecnologico rappresentano i temi principali che saranno dibattuti in evento.

Resta forte la connotazione tecnologica dell’evento che ha accompagnato il Settore passando dai confronti tra i Manager del settore sull’implementazione e sulla sperimentazione di nuove soluzioni nel 2019, ai dibatti nelle diverse tavole rotonde su come le tecnologie hanno impattato sui processi nell’edizione digitale del 2020, sino all’appuntamento dello scorso anno dove sono stati presentati 30 Case Study come testimonianza di quanto fatto sinora.

Siamo ora giunti alla fase della valutazione del ritorno sull’investimento in tecnologia: le Utility si domandano ora come ottimizzare gli investimenti fatti e le soluzioni implementate, analizzando quanto realizzato per capire meglio come procedere: percorrere la strada sinora seguita? Fare qualche piccolo aggiustamento? Cambiare rotta? Domande più che lecite in un periodo di grandi incertezze e di continui e incessanti cambiamenti.

Utility Day rappresenta un’opportunità imperdibile per il settore Gas&Power per approfondire lo stato attuale di maturazione dell’applicazione delle tecnologie e dell’avvio dei progetti che le aziende hanno fatto nelle diverse aree: Customer Strategy & Personalized Engagement, Data Centricity & Data Governance, Digital Processes & Organizational Efficiency, Customer Insight & User Experience, Data Architectures & Digital Platforms.

Torna come ogni anno la sessione dedicata alla Business Innovation & Sustainability, in cui si parlerà del posizionamento delle Utility come partner e promotori di alcuni servizi non solo per l’utenza ma per il cittadino in generale: mobilità sostenibile, efficienza energetica, comunità energetiche, Open Innovation ed Economia Circolare. Il focus sarà su M&A, Partnership e Innovazione tecnologica per lo sviluppo di nuovi business e per la creazione di nuovo valore aziendale.