Vacanze in Italia: le mete turistiche con connessione FTTH ultraveloce

Scopri le destinazioni turistiche italiane con fibra ottica FTTH. Vacanze sempre connesse in montagna, al mare e nei borghi storici del Belpaese

Un tempo, la vacanza era sinonimo di disconnessione dal mondo. Oggi, invece, l'esigenza di rimanere sempre connessi è diventata parte integrante del nostro stile di vita, anche durante le vacanze.

A certificarlo è Booking, uno dei siti di prenotazione per alloggi turistici più importanti al mondo, secondo cui al primo posto fra i servizi più richiesti dai viaggiatori, c’è la connessione internet. Ben oltre il 70 per cento dei clienti afferma che l’accesso a internet in vacanza è "molto" o "estremamente" importante. Una connessione veloce, gratuita e affidabile è la chiave per attirare più ospiti e assicurarsi che siano soddisfatti durante il soggiorno.

Open Fiber: connettività FTTH in tutta Italia

A garantire una copertura sempre maggiore in Italia è la rete FTTH di Open Fiber con i suoi oltre 120.000 km di infrastruttura, di cui 46mila nelle aree nere, ovvero le città e le aree più densamente popolate, e circa 81mila nelle aree bianche, cioè le zone interne meno popolate del Paese. Le unità immobiliari in vendibilità in tutto il Paese sono 13,8 milioni e così è possibile per cittadini e imprese accedere a un piano internet in fibra tramite gli oltre 300 operatori partner, cioè tutti i principali operatori delle telecomunicazioni. Nelle sole aree bianche i comuni FTTH in commercializzazione sono circa 5mila.

Grazie alla rete in fibra ottica FTTH di Open Fiber, è possibile usufruire di un servizio veloce e performante, dovunque.

Che si tratti di una casa vacanza al mare, in montagna o in città, la fibra ottica offre la massima flessibilità, permettendo di utilizzare tutti i dispositivi senza limitazioni. Si tratta di una connessione internet ultraveloce e senza interruzioni, ideale per lo streaming di film e serie TV in alta definizione, le videochiamate con amici e parenti ed è una tecnologia estremamente sicura, in grado di proteggere i dati personali e sensibili da eventuali attacchi hacker. In più, se si ha la necessità di lavorare anche durante le ferie, una connessione internet veloce e stabile permetterà di svolgere le proprie attività in modo efficiente e senza stress.

Destinazioni turistiche italiane raggiunte dalla fibra FTTH

Attraversando l’autostrada digitale di Open Fiber è possibile andare in vacanza in migliaia di luoghi meravigliosi del Belpaese.

Tra le mete di montagna c’è Mazzin, in Trentino-Alto Adige, con oltre 1.160 unità immobiliari raggiunte dall’FTTH. Situato nella Val di Fassa, è un'incantevole località alpina ideale per una vacanza rilassante. E spostandoci nel cuore della Val di Fiemme, per gli amanti dello sci e delle attività all'aperto, c’è Tesero, con conta più di 1.800 abitazioni coperte dalla connessione a banda ultra larga di Open Fiber. Il comprensorio sciistico di Latemar e le piste da fondo della Marcialonga attirano visitatori da tutto il mondo. Durante l'estate, i sentieri escursionistici offrono viste spettacolari sulle Dolomiti, mentre il centro storico è ricco di tradizioni e cultura alpina, con numerosi eventi e festival.

L’infrastruttura della wholesale company leader nella fibra ottica FTTH in Italia è presente anche sul lago di Garda (3.800 unità immobiliari coperte). Clima mite, bellezza naturale e un centro storico caratterizzato da pittoresche stradine e antichi edifici, tra cui la Rocca di Garda, che offre una vista panoramica spettacolare sul lago. Le spiagge e le attività acquatiche attraggono turisti durante tutto l'anno e Garda è anche un ottimo punto di partenza per escursioni sul Monte Baldo.

La rete poi corre fino all’Adriatico dove approda a Lignano Sabbiadoro (2.500 unità immobiliari coperte), in Friuli-Venezia Giulia. Con le sue lunghe spiagge di sabbia dorata, offre ampie opportunità per il relax e gli sport acquatici, come vela, windsurf e nuoto. Il centro città è vivace, con numerosi ristoranti, bar, e negozi. La laguna di Marano e i suoi percorsi naturalistici permettono di esplorare una ricca biodiversità, rendendo Lignano una meta perfetta per una vacanza completa tra mare, divertimento e natura.

Altra località balneare della costa adriatica raggiunta da Open Fiber, stavolta in Veneto, è Rosolina Mare (9.200 unità immobiliari coperte), famosa per le sue ampie spiagge di sabbia finissima e le acque poco profonde, ideali per le famiglie con bambini piccoli. La vicina foce del Po offre opportunità per escursioni naturalistiche uniche, tra cui birdwatching e gite in barca. I numerosi campeggi e villaggi turistici rendono Rosolina Mare una meta ideale per una vacanza rilassante all'aria aperta

L’infrastruttura di Open Fiber in tutto il Paese ha raggiunto anche i centri più piccoli e periferici sempre con l’obiettivo di favorirne la crescita e ridurre il digital divide.

Uno fra questi è Santo Stefano di Sessanio (249 unità immobiliari coperte), situato in Abruzzo, in provincia dell'Aquila, che riscuote un crescente interesse turistico. Borgo medievale noto per la sua bellezza storica e architettonica, con edifici in pietra ben conservati e stradine strette. Situato all'interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, offre splendidi paesaggi naturali e una ricca storia culturale.

In Toscana la via della fibra tocca San Quirico d’Orcia con oltre 1.700 unità immobiliari raggiunte, un affascinante comune situato nella provincia di Siena immerso nella pittoresca Val d'Orcia, famosa per i suoi paesaggi collinari. Il borgo toscano vanta un centro storico ben conservato con importanti monumenti, come la Collegiata dei Santi Quirico e Giulitta e gli Horti Leonini, un giardino rinascimentale.

Tra le varie mete toscane dove Open Fiber ha posato la sua fibra c’è Castiglione della Pescaia con le sue 1.200 unità immobiliari cablate. Si trova in provincia di Grosseto ed è rinomata per le sue splendide spiagge, il porto turistico e il centro storico medievale, caratterizzato da un reticolo di stradine e un imponente castello. Il comune è una popolare destinazione turistica, apprezzata per la qualità della vita e il fascino della costa tirrenica.

E poi si torna in montagna a Rocca di Mezzo (4.885 unità immobiliari coperte), in provincia dell'Aquila. Un borgo montano dell'altopiano delle Rocche, da cui sia in estate che in inverno è possibile raggiungere le stazioni sciistiche di Campo Felice e Ovindoli.

Rotolando verso sud, la fibra ottica FTTH di Open Fiber tocca Certosa Padula, in Campania. A essere completamente connessa qui è stata anche la famosa Certosa di San Lorenzo, il più vasto complesso monastico dell'Italia meridionale. “Uniamo bellezza e innovazione in un sito Unesco collegato con la banda ultra larga che così potrà offrire servizi migliori ai turisti, ma con un piano che riguarda tutta l’area, le imprese e i cittadini”, ha sottolineato Valeria Fascione, assessore con delega alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania.

E con la banda ultra larga di Open Fiber si arriva in Sicilia, anche in un’isola piccola come Salina, una delle sette perle dell’arcipelago delle Eolie, una vera e propria smart island, con circa 700 unità immobiliari e 7 sedi della pubblica amministrazione coperte, dove i residenti nella loro vita quotidiana e i turisti in vacanza sull’isola sono sempre connessi con il mondo grazie all’FTTH.