Varas: superata la soglia del 66,67% del capitale sociale di Saras

Varas supera la soglia del 66,67% del capitale sociale di Saras, raggiungendo attualmente il 79,719%

Varas ha comunicato di aver superato la soglia del 66,67% del capitale sociale di Saras, portandosi attualmente al 79,719% del capitale sociale dell'azienda. Questo risultato è stato ottenuto nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa dalla società, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), che riguardava le azioni ordinarie di Saras.

In particolare, l'Offerente ha raccolto, fino al 9 agosto 2024, adesioni per un totale di 281.439.568 azioni, pari al 29,594% del capitale sociale di Saras. A queste si aggiungono le 476.685.984 azioni già detenute da Varas, pari al 50,125%, portando così il totale a 758.125.552 azioni, ovvero il 79,719% del capitale sociale. Il periodo di adesione all'Offerta, prorogato tramite un comunicato stampa dell'8 agosto 2024, si concluderà il 16 agosto 2024. Tuttavia, secondo l'articolo 40-bis del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione verrà riaperto per le sedute del 26-30 agosto 2024.

L'obiettivo di Varas è acquisire l'intero capitale sociale di Saras e procedere al delisting della società da Euronext Milan. Qualora i presupposti per il delisting non fossero raggiunti al termine dell'Offerta, Varas si riserva il diritto di perseguire il delisting attraverso altri mezzi, come la fusione per incorporazione di Saras in Varas, una società non quotata. In caso di fusione per il delisting, i titolari di azioni Saras che non eserciteranno il diritto di recesso, secondo l'articolo 2437-quinquies del codice civile, diventeranno azionisti di una società le cui azioni non saranno quotate.