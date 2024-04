VESTA: annunciate due nuove aperture a Portofino e Marina di Pietrasanta

Triple Sea Food, VESTA: dopo un anno dal debutto di Milano, il brand annuncia due nuove aperture a Portofino e Marina di Pietrasanta

VESTA, il fine dining italiano di cucina di mare inaugurato a Milano nello storico quartiere di Brera dal gruppo Triple Sea Food, annuncia l’espansione del marchio con due nuovi indirizzi di rilievo in Liguria e Versilia.

VESTA PORTOFINO trova casa negli spazi dello storico Le Carillon, indirizzo per antonomasia della Dolce Vita portofinese. Incastonata nel Parco Naturale Regionale di Portofino, la Baia di Paraggi è rinomata per le sue acque verde smeraldo e per un’allure che la rende meta gettonatissima a livello nazionale e internazionale. Il ristorante conterà 160 coperti e un Crudo Bar protagonista assoluto della proposta gastronomica.

VESTA MARE, si colloca invece a Marina di Pietrasanta nella sede del rinomato Bagno Franco Mare, una destinazione che consente un ampio concetto di ospitalità e offrirà infatti non solo un ristorante ma anche una spiaggia attrezzata con 52 tende.

Apertura prevista a giugno 2024. Entrambi i menu saranno firmati da Giorgio Bresciani, già Executive Chef dell’indirizzo milanese. Come sempre materie prime selezionatissime per raccontare l’essenza del mare attraverso preparazioni semplici ma di alto livello e curate in ogni dettaglio.

“Le imminenti aperture di VESTA a Portofino e a Marina di Pietrasanta rappresentano un momento emozionante e di grande importanza nella nostra storia", ha dichiarato Davide Ciancio, co-fondatore e CEO di Triple Sea Food. “Questo progresso riflette la passione e la costanza che abbiamo dimostrato fino ad oggi ed è il frutto del valore di tutto il nostro team. Con l’arrivo dell’estate, VESTA approda nel suo ambiente ideale, con un affaccio privilegiato sul mare. Per noi è motivo di grande orgoglio annunciare l’espansione in due delle destinazioni più incantevoli e senza tempo dell'Italia, riaffermando il nostro impegno nell'offrire un'esperienza unica ai nostri clienti e nel posizionarci, in termini di ricavi, tra le più importanti società del settore in Italia”.