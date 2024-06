Vision Group, annunciata operazione di management buyout finanziata da ICG

Vision Group, siglata partnership strategica con ICG per un'operazione di management buyout

Vision Group, leader nella distribuzione di prodotti ottici in Italia, ha annunciato un’operazione di management buyout finanziata da Intermediate Capital Group (ICG), società globale di asset management che consentirà ad Arcadia SGR e ad altri investitori l’uscita dal loro investimento nella Società. ICG fornirà un pacchetto finanziario completo, composto da equity e debito, per supportare i piani strategici di crescita nei prossimi anni. VG Holding, presieduta da Marco Procacciante, CEO di Vision Group, e il management team rimarranno gli azionisti di controllo.

Vision Group ha sede a Milano e conta oltre 900 dipendenti. Posizionata come 'ottico di fiducia delle famiglie italiane', la Società offre servizi innovativi e prodotti di qualità per il benessere visivo dei propri clienti. Per attrarre e formare i migliori talenti e garantire la più alta professionalità dei propri ottici e optometristi, Vision Group gestisce a Firenze una scuola di ottica accreditata (la S.I.O.O. – Società Italiana di Ottica e Optometria). Nell'esercizio 2023, la Società ha realizzato 113 milioni di Euro di ricavi del core business, posizionandosi tra i leader in un mercato frammentato e in crescita, spinto dal continuo aumento delle esigenze di correzione visiva dei consumatori.

Marco Procacciante, Amministratore Delegato di Vision Group, ha commentato: “Ringraziamo Arcadia per l’importante supporto che ha fornito a Vision Group per la sua crescita e il suo sviluppo professionale. Negli ultimi dieci anni l'EBITDA è cresciuto otto volte grazie a una strategia condivisa e a una serie di acquisizioni che ci hanno permesso di raggiungere gli importanti obiettivi prefissati. Accogliamo con entusiasmo ICG come nostro nuovo partner per accelerare i nostri ulteriori ambiziosi piani di crescita. Condividiamo la stessa visione strategica e non vediamo l'ora di iniziare a lavorare con il loro team”.

“Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti dal management di Vision Group in questi anni. Sotto la guida di Marco, la società ha affermato il suo posizionamento di leader in Italia nel settore del consumer eyecare, fornendo il miglior livello di assistenza alla clientela, oltre a servizi ad alto valore aggiunto ai propri ottici indipendenti affiliati”, ha aggiunto Guido Belli, Fondatore e Presidente di Arcadia SGR.

Peter Kirtley, Direttore Generale di ICG, ha dichiarato: “Non vediamo l'ora di supportare Marco, Sergio Perris e il resto del management team di Vision Group nella realizzazione dei loro piani strategici. Crediamo che ci siano molteplici opportunità per far crescere ulteriormente la Società, sia organicamente che attraverso acquisizioni, e siamo pronti a lavorare con loro per rafforzare ulteriormente la distintiva value proposition di Vision Group in tutta Italia”.

"L'impressionante profilo di crescita, la generazione di cassa e la prevedibilità del business di Vision Group sono i driver principali del nostro investimento. Un forte management team con una chiara visione strategica e una solida posizione di mercato rendono questa opportunità d'investimento estremamente interessante per ICG", ha concluso Varun Bahri, Direttore Generale di ICG.

L’operazione è soggetta alle consuete approvazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza. Vision Group è stata assistita da CapM Advisors (M&A e Corporate Finance), Advant NCTM (legale), Deloitte (due diligence finanziaria e fiscale) e Fineurop Soditic (debt advisor). ICG è stata assistita da Proskauer Rose e Clifford Chance (legale), Alvarez & Marsal (due diligence finanziaria), Alma LED (due diligence fiscale), EY (ESG e Tech DD) e PedersoliGattai (consulenza fiscale).