Vitale annuncia la nomina di Michele Losio a managing director

Vitale: ex Snam, Unicredit e Société Générale Losio vanta oltre 15 anni di esperienza in diversi settori

Michele Losio è il nuovo managing director di Vitale, società indipendente di consulenza finanziaria leader in Italia da oltre vent'anni, che rafforza così il proprio team. Losio vanta quindici anni di esperienza maturata in diversi settori, con un focus sul comparto energetico e delle infrastrutture, tra cui energie rinnovabili, reti di energia, infrastrutture di trasporto e di telecomunicazione.

Ha assistito diversi clienti italiani ed internazionali e fondi di investimento in operazioni di finanza aziendale, sia domestiche che transfrontaliere, incluse fusioni, acquisizioni, cessioni, operazioni sul mercato dei capitali e offerte pubbliche di acquisto.

Prima di entrare in Vitale, Losio ha ricoperto la carica head of infrastructure m&a in Snam. Precedentemente, ha lavorato per quasi otto anni nel team di m&a advisory di UniCredit e successivamente in quello di Société Générale, dove è stato per sei anni, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità.

La nomina di Losio si inserisce all’interno di un percorso di rafforzamento del team intrapreso da Vitale, che ha visto recentemente l’ingresso di Claudio D’Eletto nel ruolo di partner e di Fabrizio Pagani nel ruolo di senior Advisor.

Parallelamente, la società continua il proprio percorso di crescita registrando deal rilevanti per il mercato italiano; tra i più recenti: l’acquisizione di IRCA da parte di Advent International, la cessione di una quota di maggioranza di Plurima a Poste Italiane, la vendita da parte di 21 Invest di una quota di controllo in Carton Pack a A&M Capital Europe. Recentemente inoltre, Vitale ha assistito Tim nella predisposizione del piano industriale 2022-2024, approvato dalla società lo scorso 2 marzo, e ha prestato assistenza al comitato parti correlate di Saipem nell’analisi della manovra finanziaria annunciata il 25 marzo 2022.