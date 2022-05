Vitale si rafforza con due nuovi partner e due managing director

Vitale, Raffaele Ciccarelli e Francesco Fornarelli nominati managing director

Vitale, società indipendente di consulenza finanziaria leader in Italia da oltre vent’anni, annuncia la nomina di Valentina Salari e di Marco Bigogno in qualità di partner, e la nomina di Raffaele Ciccarelli e Francesco Fornarelli in qualità di managing director. A seguito del conferimento del nuovo incarico, Ciccarelli e Fornarelli entreranno a far parte del consiglio di amministrazione di Vitale Holding.

Le nuove nomine sono state deliberate dall’assemblea della società, che, dopo aver recentemente acquisito tre professionisti dall’esterno, Claudio D’Eletto nel ruolo di partner, Fabrizio Pagani nel ruolo di senior advisor e Michele Losio nel ruolo di managing director, ha deciso di rafforzare ulteriormente la propria struttura investendo nella valorizzazione di professionisti già membri del team da diversi anni.

Parallelamente, la società continua a registrare deal rilevanti per il mercato italiano: sedici le operazioni seguite nei primi cinque mesi del 2022, per un controvalore superiore ai 7 miliardi di euro.

Tra le più recenti: il delisting de La Doria da parte di Investindustrial, la cessione di una quota di maggioranza del Gruppo PPM Industries ad Auctus Capital Partners AG, l’acquisizione di Irca da parte di Advent International, la cessione di una quota di maggioranza di Plurima e di LIS a Poste Italiane, l’advisory a Tim nella predisposizione del Piano Industriale, la cessione di Berardi ad H.I.G., l’assistenza al Comitato Parti Correlate di Saipem nell’analisi della manovra finanziaria.

Orlando Barucci e Alberto Gennarini, soci fondatori e managing partner di Vitale, hanno commentato: “Le competenze elevate e diversificate del nostro team ci consentono di acquisire mandati relativi a un’ampia gamma di operazioni, sia in termini di tipologia che di dimensioni, e di offrire ai nostri clienti l’eccellenza nell’ambito dei servizi di financial advisory.

Grazie al percorso di crescita che abbiamo intrapreso puntiamo a consolidare il nostro posizionamento sul mercato, ponendoci come punto di riferimento sia per le grandi società strategiche che per le Pmi, così come per i private equity e i soggetti istituzionali.”