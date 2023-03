viteSicure, assicurazioni online: nel 2022 aumentano le polizze vendute

viteSicure chiude il 2022 con un numero di polizze vendute più che raddoppiato rispetto all’anno precedente

Sono più che raddoppiate rispetto all’anno precedente le polizze vendute nel 2022 da viteSicure, la prima insurtech europea specializzata nella distribuzione online di polizze vita protezione. L’azienda, nativa digitale e con un focus privilegiato sulla generazione dei millennials, ha infatti chiuso il 2022 più che duplicando il proprio fatturato rispetto al 2021. Un risultato dettato dall’approccio orientato alla velocità e alla convenienza, ma anche alla modalità di vendita totalmente online e alla forte presenza sui social, che è valsa ieri alla società la vittoria all’Insurance Communication Grand Prix nella categoria “Comunicazione social media”.

“Siamo molto fieri dei risultati ottenuti da viteSicure nel corso del 2022", ha commentato Eleonora Del Vento, CEO e founder di viteSicure. "Questo premio è l’ennesima riconferma del fatto che stiamo procedendo nella giusta direzione. Quando abbiamo cominciato, avevamo l’obiettivo di offrire sicurezza finanziaria soprattutto ai più vulnerabili, nei momenti più difficili e imprevedibili della loro vita, creando un prodotto assicurativo che fosse accessibile, sostenibile dal punto di vista economico e realizzabile in pochi minuti totalmente online. Ora, possiamo affermare che i risultati ottenuti sono davvero incoraggianti e che il meglio debba ancora venire”.

La campagna di comunicazione di viteSicure premiata all’Insurance Communication Grand Prix si è concentrata integralmente sui millennial, un target che secondo secondo le ricerche soffre per il 61% di ansia per il futuro della propria famiglia, ma rimane comunque poco ricettivo nei confronti dell’offerta assicurativa. Un dato ancor più rilevante in Italia, Paese fortemente sottoassicurato per le coperture vita protezione, dove 1 famiglia su 2 non riesce a risparmiare nulla ma solo il 6% della popolazione possiede una polizza vita protezione.

“Da sempre viteSicure si rivolge alla generazione dei millennial, una categoria generalmente poco considerata dal canale assicurativo tradizionale”, ha dichiarato Alessandro Turra, Chief Marketing Officer e founder di viteSicure. “Vogliamo dimostrare che anche in Italia è possibile intercettare la domanda di questa categoria di persone, creando un prodotto studiato ad hoc sulle loro esigenze, con un processo completamente digitale e con una comunicazione che si concentra sui media che loro preferiscono, cioè i social, e i numeri ci stanno dando ragione”.

La campagna di viteSicure per il 2022 è stata messa a punto dall’agenzia Caffeina e si è svolta interamente sui social media, coinvolgendo il pubblico in occasione di due momenti di estrema importanza per la generazione millennials: la nascita di un figlio e l’acquisto di una nuova casa.

“Siamo molto contenti di accompagnare viteSicure nel percorso di crescita”, ha commentato Mario Vedetta, Media Lead di Caffeina. “Questi risultati si basano sull’utilizzo integrato di dati, creatività e sperimentazione continua. Un approccio multidisciplinare in cui crediamo molto e che sarà la direzione da seguire per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di viteSicure nel 2023”.