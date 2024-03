Vittoria Assicurazioni, nel 2023 utile netto consolidato pari a € 77,1 mln

Vittoria Assicurazioni, risultati 2023: utile netto a € 77,1 milioni, raccolta premi rami danni in crescita del 10% a € 1.457,2 milioni

Il Consiglio di Amministrazione di Vittoria Assicurazioni, riunitosi in data 28 Marzo 2024, ha approvato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023. Tra i risultati raggiunti si rileva un utile netto di Gruppo pari a € 77,1 milioni (rispetto a € 76,5 milioni dell’esercizio 2022). Il ROE è invece pari al 8,5% contro l’8,9% del precedente esercizio. Il risultato prima delle imposte è pari a € 104,6 milioni ed è riconducibile al risultato dei servizi assicurativi pari a € 146,1 milioni (€ 142,8 milioni al 31 dicembre 2022) sostenuto principalmente dal positivo contributo del risultato dei Rami Danni, al risultato finanziario netto pari a € 19,8 milioni (€ 4,4 milioni al 31 dicembre 2022) e a spese di gestione e componenti non assicurative per ‐ € 61,4 milioni (‐ € 37,1 milioni al 31 dicembre 2022).

Il segmento danni mostra una raccolta premi in incremento del 10% rispetto al 31 dicembre 2022 e un risultato dei servizi assicurativi pari a € 126,6 milioni, (€ 130,6 milioni registrato al 31 dicembre 2022), che ha risentito dei fenomeni climatici estremi avvenuti nel corso dell’esercizio. Il combined‐ratio conservato è pari a 93,7% (92,5% al 31 dicembre 2022). Dall'altro lato, la raccolta premi dei Rami Vita, che comprende i contratti considerati come strumenti finanziari, è pari a € 299,6 milioni (€ 354,3 milioni a dicembre 2021): il segmento registra un risultato dei servizi assicurativi pari a € 19,6 milioni (€ 12,1 milioni al 31 dicembre 2022).

Il Contractual Service Margin (CSM), che rappresenta la stima degli utili generati dai contratti assicurativi che non sono stati ancora rilevati a conto economico alla data di riferimento, in quanto relativi a servizi futuri, è pari a € 155,6 milioni (€ 106,0 milioni al 31 dicembre 2022) e l’incremento è principalmente ascrivibile al contributo del New Business e alla variazione delle ipotesi operative. Nonostante l'andamento delle liquidazioni di competenza del periodo evidenzi un incremento dei riscatti, fenomeno che si registra a livello di mercato, collegato all’andamento dei mercati finanziari che ha interessato principalmente le polizze rivalutabili, la raccolta netta si mantiene comunque positiva. La redditività della nuova produzione (New Business Margin) si attesta a 7,36% (5,14% al 31 dicembre 2022).

Gli investimenti complessivi sono pari a € 4.842,8 milioni in incremento del 6,8% rispetto al 2022 e sono riferiti per € 313,7 milioni a investimenti con rischio a carico degli Assicurati e per € 4.529,1 milioni a investimenti con rischio a carico della Compagnia. Il risultato degli investimenti mostra un netto miglioramento rispetto all’esercizio precedente, grazie all’andamento dei mercati finanziari, in parte compensato dai costi di natura finanziaria relativi ai contratti assicurativi, in crescita a seguito dell’andamento dei tassi di interesse.

Il patrimonio netto di Gruppo ammonta a € 928,9 milioni (€ 859,3 milioni al 31 dicembre 2022) in incremento per effetto del risultato di periodo al netto dei dividendi 2022 distribuiti, e per l’aumento della riserva da valutazione (+ € 0,9 milioni al 31 dicembre 2023 contro ‐ € 20,6 milioni al 31 dicembre 2022), la cui variazione è ascrivibile all’andamento positivo dei mercati finanziari, prevalentemente sui titoli obbligazionari e OICR. Tale effetto è parzialmente compensato dalla variazione dei “Ricavi o costi di natura finanziaria relativi ai contratti assicurativi emessi e alle cessioni in riassicurazione” riconosciuti a patrimonio.