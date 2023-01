Vodafone, on air il nuovo spot con Alessandro Cattelan

E’ on air la nuova campagna pubblicitaria di Vodafone dedicata al programma Vodafone Happy, realizzata dall’agenzia Utopia e pianificata da Carat.

Fino al 2 marzo, coloro che sono iscritti a Vodafone Happy, il programma che premia i clienti per il tempo passato insieme, hanno la possibilità di richiedere 3 mesi di Amazon Prime offerti da Vodafone. Il vantaggio, che include anche Prime Video, è valido sia per i nuovi sia per i già clienti Amazon Prime.

Come riporta Engage, con Vodafone Happy, i clienti possono provare a vincere ogni settimana uno dei tanti premi presenti nel catalogo, accumulando “sorrisi”, ovvero punti. I primi “sorrisi” sono stati assegnati in base agli anni passati in Vodafone e, con cadenza periodica, ne vengono assegnati altri per premiare il continuo rapporto di fiducia del cliente, oltre che per ogni prodotto o servizio Vodafone acquistato.

Nello spot tv, i premi di Vodafone Happy - tanti pacchi regalo rossi- circondano e bloccano dentro un ascensore il testimonial Alessandro Cattelan. Si aprono le porte dell’ascensore e una ragazza, per poter vedere chi si nasconde dietro la montagna di regali, prende un pacco Amazon Prime in cima alla pila. Allo stupore nel vedere Cattelan si aggiunge la sorpresa e la felicità nello scoprire che quel pacco Amazon è per lei, proprio perché cliente Vodafone.

Il planning pubblicitario coinvolge tv, digitale e le property social di Meta. Il piano di comunicazione prevede anche una campagna digital dedicata per la piattaforma TikTok, realizzata sempre dall'agenzia Utopia.