Warner Bros Discovery, Araimo nominato General manager per il sud Europa

Warner Bros Discovery, Araimo è il nuovo General manager per il Sud Europa

Warner Bros. Discovery ha annunciato la nomina di Alessandro Araimo a General Manager Sud Europa di Warner Bros. Discovery, a riporto di Priya Dogra, President e Managing Director, EMEA (esclusa Polonia). In questo ruolo, Araimo avrà la responsabilità nella Region dell’intero business Warner Bros. Discovery lavorando in stretto coordinamento con il gruppo sulle funzioni globali: Streaming, Sport, US Programming e Studio, sviluppando strategie specifiche locali per contribuire alla crescita.

Le attività includono i canali free to air e pay, cosi come il marketing e la valorizzazione dei contenuti US attraverso tutte le linee di business come sale cinematografiche, licensing, consumer products, games e home entertainment. Araimo nel ruolo di General Manager Sud Europa avrà la responsabilità su Italia, Spagna e Portogallo.

Priya Dogra, ha affermato: “Alessandro ha una profonda conoscenza della regione Sud Europea essendo stato responsabile del business di Discovery in questi Paesi per molti anni. Porta con sé una profonda passione per i brand e i contenuti del nuovo gruppo e sono certa che sarà una forza trainante per il successo in Italia, Spagna e Portogallo”.

Alessandro Araimo ha aggiunto: “Sono onorato di far parte di questo straordinario team e non vedo l’ora di dare il mio contributo per la crescita dell’azienda. Warner Bros. Discovery si contraddistingue per la sua straordinaria creatività e vision, per i suoi incredibili brand e per uno storytelling unico. Sono davvero impaziente di iniziare nel mio nuovo ruolo”.