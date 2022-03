Whirlpool Italia, Diego Perrone nuovo Direttore Marketing

Whirlpool Italia, nuovo volto nella strategia marketing: Diego Perrone è il nuovo Direttore Marketing Italia

Whirlpool Italia nomina Diego Perrone Direttore Marketing Italia a diretto riporto dell’Amministratore Delegato Paolo Lioy.

Perrone ha maturato un’importante carriera in Whirlpool EMEA dove è entrato nel 2015 come Senior Manager Strategic Planning, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità come Director of Strategic Planning EMEA e, da marzo 2018, come Product Marketing Director - Cooking, EMEA. Laureato all’Università di Roma Tor Vergata in Ingegneria meccanica e con un Master in Business Administration alla IE Business School di Madrid ha iniziato il suo percorso in Kearney, come Management Consultant.

“Sono felice di dare il benvenuto a Diego Perrone nel team di Whirlpool Italia - commenta Paolo Lioy - Sono certo che, grazie alle competenze maturate nel suo percorso professionale, Diego porterà un grande valore aggiunto allo sviluppo delle nostre strategie di business”.