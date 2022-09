Widiba, Andrea Mantoan è nuovo consulente Senior in Piemonte

Widiba: annunciato l'ingresso di Andrea Mantoan in qualità di consulente finanziario Senior, sarà operativo a Cuneo

Banca Widiba ha annunciato che Andrea Mantoan entrerà a far parte del team dell’area manager Paolo Campagnucci, responsabile di Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Toscana. Mantoan sarà operativo a Cuneo con il ruolo di consulente finanziario Senior. Nato a Torino nel 1972, Andrea Mantoan lascia IW Bank, dove ha maturato una consolidata competenza professionale che gli ha permesso di ricoprire ruoli manageriali di coordinamento e formazione, in particolare come specialista della piattaforma informatica dedicata ai consulenti finanziari.

“Siamo felici di constatare che l’azione di sviluppo di Banca Widiba in Piemonte prosegua con successo", ha commentato Paolo Campagnucci, Area Manager di Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Toscana di Banca Widiba, “Andrea ha dimostrato la capacità di operare in diversi ruoli e una particolare sensibilità verso i valori che sono centrali per Banca Widiba. Certi che saprà valorizzare l’operato della Banca all’interno della regione, gli diamo un caloroso benvenuto nella nostra squadra, che si è recentemente arricchita anche con l’ingresso dei nuovi recruiting manager Andrea di Cristoforo e Matteo Marcovicchio a Ivrea e Verbania".

“Sono orgoglioso di essere entrato a far parte di una realtà come Banca Widiba, che ho scelto non solo per il modello di consulenza finanziaria globale, ad architettura aperta e senza conflitti di interesse che la contraddistingue, ma anche perché ammiro l’approccio manageriale che mette al centro il dialogo e l’ascolto”, ha affermato Andrea Mantoan.