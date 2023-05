Wonder Company, tra ricerca e innovazione: le novità a Cosmofarma 2023

Wonder Company, il luxury brand presenta le novità a Cosmofarma Exhibition 2023

Wonder Company ha preso parte anche quest’anno a Cosmofarma Exhibition 2023. L’iconico brand milanese, creato da Lorenzo Riva nel 2012, propone prodotti che sono il frutto di meticolosa ricerca e innovazione, unici perché si allontanano dalla cosmesi tradizionale grazie a linee come Veleno d’ape, Caviale, Bava di Lumaca, Oro 24K, polvere di Diamanti, Veleno di Vipera, Acido Ialuronico e Birra e Space, a base di polvere di meteorite, presentata nello stesso contesto bolognese lo scorso anno. È attraverso l’utilizzo di ingredienti esclusivi ed estremamente pregiati, che l’azienda mantiene il suo ruolo da protagonista nel panorama della cosmesi nazionale, con una produzione 100% Made in Italy. Sono i numeri che parlano: Wonder Company ha sempre registrato una crescita a doppia cifra, consolidando la propria distribuzione, oltre che nell’ambito cosmetico, anche in quello farmaceutico.

“Nel 2021 abbiamo acquisito il brand Sugar Baby, lanciando in Italia una linea di make up specifico per bambine, affiancata da una collezione di orecchini in acciaio chirurgico”, racconta Riva. Sugar Baby si arricchisce, quest’anno, con la trousse make-up contenente ombretti, lucidalabbra, rossetti e colori per il viso e smalto per le unghie, il set Paint Viso e Corpo, i braccialetti Slap e i nuovi cerchietti per capelli. Ad ampliarsi anche la prima collezione di bijoux dell'azienda, presentata nel 2022, con l'introduzione di tre nuovi temi associati ad altrettante forme e la nuova collezione cavigliere.

“Per il consumatore, anche forse per un sovraccarico di informazioni, è importante avere un punto fisico di riferimento dove recarsi per chiedere un consiglio: la scelta della farmacia è dettata anche da questo. Qui competenza e orientamento sono garantiti nei beauty corner, dove viene assicurata la selezione di prodotti dalla composizione e standard qualitativi eccellenti. Perciò il canale farmaceutico è diventato strategico nel nostro sistema distributivo e rappresenta perfettamente i valori e gli ideali del nostro marchio”, prosegue Lorenzo Riva.

Il commento ad affaritaliani.it di Lorenzo Riva, Fondatore Wonder Company

“Questo è il terzo anno che partecipiamo a Cosmofarma: ogni volta siamo entusiasti di portare le nostre novità. L’anno scorso, ad esempio, abbiamo lanciato Marylin Monroe”, ha raccontato ai microfoni di affaritaliani.it Lorenzo Riva, fondatore di Wonder Company. “Quest’anno, invece, ci siamo dedicati a presentare i nostri famosi principi attivi: dallo storico Veleno d’Ape a una delle linee più vendute in farmacia di ialuronico. Tra le novità, troviamo poi le nuove linee siero e crema viso a base di Vitamina C, Retinolo e Collagene Vegano”, ha proseguito Riva. Infine, per rendere ancora più forte il rapporto con il mondo farmaceutico, Wonder Company ha acquisito Tomatix e Crema Acida, due formule storiche, una dell’82 e una dell’83, pensate per curare acne e brufoli.

Allo stand Wonder Company ampio spazio è dedicato alle novità beauty e ai prodotti più iconici del marchio, come, appunto, quelli a base di Veleno d’Ape, la linea solari Hyal Sun e attivatori dell’abbronzatura, la linea completa a base di acido ialuronico, la linea Marilyn Monroe Make-up, la Latte d’Asina e la Space Up.