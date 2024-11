World Business Forum di Milano. Angelini Industries: focus su innovazione e sostenibilità

Angelini Industries, uno dei maggiori gruppi industriali italiani, partecipa alla ventunesima edizione del World Business Forum (WOBI) di Milano, inaugurato ieri presso Allianz MiCo – Milano Congressi. L’evento, un punto riferimento per la business community italiana e internazionale, vede la partecipazione di leader aziendali e top executive da tutto il mondo, impegnati a esplorare il tema “Purpose+”; un concetto evoluto di scopo che riflette i valori e le sfide della leadership contemporanea.

Con la partecipazione all’evento, Angelini Industries ribadisce il proprio impegno nell’innovazione e nella leadership sostenibile, ambiti che oggi assumono un’importanza cruciale in un mondo imprenditoriale in rapido cambiamento.

La presenza del CEO Sergio Marullo di Condojanni, intervenuto nella sessione di oggi e intervistato da Chris Stanley, WOBI Global Content Director, sottolinea l’approccio pionieristico del gruppo. Al centro del confronto temi strategici per il futuro del business, con particolare attenzione agli impatti del Purpose e alle politiche di governance che, per Angelini, sono alla base di un’innovazione responsabile e competitiva.

Nel contesto del World Business Forum Milano 2024, con il suo focus su Purpose & Leadership Impact, Purpose & Organizational Impact e Purpose & Business Impact, Angelini Industries ha consolidato il ruolo di leader nei settori della salute e dell’innovazione, contribuendo attivamente al dibattito sul futuro della leadership e della responsabilità aziendale.

L’intervista di affaritaliani.it a Sergio Marullo di Condojanni, CEO Angelini Industries

L’innovazione torna ad essere protagonista nello sviluppo delle strategie di business aziendale, a stretto contatto con il desiderio delle imprese di ‘essere al passo con i temi’. “Oggi più che mai, innovare significa dotarsi di modelli di governance moderni e snelli che consentano di prendere decisioni rapide ed efficaci”, racconta ai microfoni di affaritaliani.it Sergio Marullo di Condojanni, CEO Angelini Industries. Il Gruppo si distingue infatti per aver sviluppato un sistema di governance agile, capace di rispondere con rapidità alle sfide del mercato; elemento particolarmente rilevante in un contesto economico italiano ed europeo che chiede sempre maggiore efficienza e adattabilità.

Angelini contribuisce attivamente nel definire nuovi modelli di cura nel campo della salute, con un focus particolare su uno dei bisogni emergenti più rilevanti: la salute mentale. In questo ambito, Marullo di Condojanni sottolinea la missione del gruppo di individuare nuove soluzioni di cura, rispondendo così a una necessità crescente tra le popolazioni più giovani, particolarmente esposte a questo tipo di problematiche. “L’impegno di Angelini si sviluppa in varie direzioni, con l’obiettivo di fornire risposte efficaci a bisogni di salute complessi, senza trascurare il nostro business farmaceutico tradizionale, che continua a beneficiare di costanti innovazioni”.

La partecipazione di Angelini Industries al WOBI Milano si inserisce in un contesto di riflessione più ampio sul ruolo delle aziende nel costruire un futuro sostenibile e orientato al benessere umano. Nel contesto europeo, dove la competitività nel settore farmaceutico è fondamentale per la crescita, Angelini ribadisce l’importanza di politiche che incentivino l’innovazione. “Gli Stati Uniti rimangono un mercato chiave per il settore farmaceutico, grazie al supporto offerto all’innovazione. L’Europa, per restare competitiva, dovrebbe adottare un approccio simile. È necessaria un’attenta riflessione sul tema della salute mentale e della salute in generale, proprio perché parliamo di un ambiente che in questi ultimi anni è stato meno attento a incentivare l’innovazione”, sostiene Marullo di Condojanni, evidenziando come un sistema di regole chiaro sia essenziale per attrarre investimenti e rafforzare la posizione europea nel settore.