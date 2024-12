World Travel Awards, Barceló Hotel Group premiato come “Migliore società di gestione alberghiera"

Barceló Hotel Group si aggiudica il titolo di “Migliore società di gestione alberghiera del mondo” ai World Travel Awards

L'ultima edizione dei World Travel Awards, anche noti come gli Oscar del turismo mondiale, ha visto la catena alberghiera Barceló Hotel Group premiata come “World's Leading Hotel Management Company 2024”. È la quarta volta che il gruppo alberghiero si aggiudica questo importante riconoscimento.

La serata di gala della premiazione - che ogni anno riconosce l'eccellenza nel turismo e nell'attività alberghiera in oltre cento categorie - si è tenuta domenica scorsa a Funchal, la capitale dell'isola di Madeira, e ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle principali istituzioni e aziende del settore turistico, a livello mondiale.

Il premio ottenuto da Barceló Hotel Group si affianca ad altri riconoscimenti assegnati nel corso dell'anno a cinque delle strutture alberghiere della catena: il Royal Hideaway Sancti Petri (Cadice) è stato premiato come "Miglior resort sulla spiaggia in Spagna 2024”; il Royal Hideaway Corales (Tenerife) come “Miglior villa con piscina in Spagna 2024”; il Barceló Isla Canela (Huelva) ha vinto il premio “Miglior resort all-inclusive in Spagna 2024”; il Barceló Sevilla Renacimiento (Siviglia) ha ottenuto il riconoscimento di “Miglior hotel congressuale in Spagna 2024” e l’Asia Gardens Hotel & Thai Spa, a Royal Hideaway Hotel (Alicante) è stato nominato “Miglior hotel in Spagna 2024”.

Inoltre, a giugno Barceló Hotels & Resorts ha ottenuto il terzo posto nella classifica di Brand Finance sui 100 marchi di maggior valore in Spagna, diventando il primo brand del settore turistico nella top 10 dei marchi spagnoli più forti, aumentando il proprio valore dell'8,5% e raggiungendo i 638 milioni di euro.

Il 2024 è un anno chiave nel piano di espansione di Barceló Hotel Group. Il gruppo alberghiero ha mantenuto l'impegno di continuare a incrementare la propria presenza in Spagna, con aperture a Gran Canaria e Jerez de la Frontera, e di proseguire l'espansione internazionale, con l'inaugurazione di nuovi hotel in Italia, a Madeira e a Tangeri, scommettendo anche su nuove destinazioni come Capo Verde, la regione della Cappadocia (Turchia), Dresda (Germania) e in Thailandia.

Quest'anno Barceló Hotel Group ha aumentato la propria presenza in Turchia con l'apertura del Barceló Cappadocia, mantenendo così la sua leadership di catena alberghiera spagnola con la maggiore presenza nel Paese, dove ha aperto la prima struttura più di 25 anni fa.