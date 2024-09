Yeppon: l'e-commerce Made in Italy che sfida i giganti

Yeppon sfida i giganti dell’e-commerce: l’alternativa Made in Italy tra innovazione, AI e sostenibilità

Un “Davide” italiano contro i giganti internazionali, i “Golia” dell'e-commerce: si tratta di Yeppon, retailer nazionale di prodotti di elettronica di consumo, ma anche DIY, gardening, informatica, videogaming e molto altro. Il progetto nasce da una visione ambiziosa, ossia proprio quella di offrire un'alternativa italiana nell'affollato e competitivo mercato dell'elettronica di consumo online, dominato da colossi globali.

La squadra di Yeppon è composta da persone curiose, creative ed entusiaste, fortemente radicate nel mercato italiano e con un approccio fortemente “umano”, dalla selezione dei prodotto alla UX dell’e-commerce, dalla logistica al customer care.

“Essere 100% Made in Italy è un tratto distintivo di cui Yeppon è orgogliosa e che rappresenta un vantaggio competitivo concreto: abbiamo una profonda conoscenza delle necessità dei clienti, che sono anche le nostre come consumatori italiani, che si traduce nella capacità di fornire soluzioni su misura per affrontare le sfide quotidiane, della casa, della comunicazione, del lavoro, del giardino e dell’intrattenimento” commenta Danilo Longo, Co-Founder e Ecommerce Manager di Yeppon.

13 anni di innovazione, dal B2C al B2B2C

Yeppon è nata nel 2011 e, in soli tredici anni, si è affermata come una delle piattaforme e-commerce più conosciute in Italia. Con una base di oltre 300 mila clienti che hanno scelto di fare i propri acquisti sul portale, Yeppon offre ogni giorno più di 350 mila prodotti innovativi, a prezzi competitivi e con un servizio flessibile e intuitivo.

“Il percorso di Yeppon è stato di crescita, ma siamo convinti che ci sia ancora molto da fare. L'obiettivo è continuare a espanderci, ampliando l’offerta di prodotti, servizi e opportunità di lavoro, oltre a siglare nuove partnership con i maggiori marchi italiani e internazionali’” spiega Longo.

Infatti, l’espansione non è solo quella legata alla dimensione B2C, verso il consumatore finale: la particolarità di Yeppon sta anche nella sua capacità di fare rete con i player del settore, in un’ottica B2B2C.

“Oltre a vendere ai consumatori tramite il nostro sito, collaboriamo con piattaforme come Amazon, eBay e ManoMano, fornendo prodotti a rivenditori che non dispongono delle risorse per gestire un'offerta così ampia - prosegue Longo - Questo approccio multicanale ci permette di espanderci in nuovi mercati e supportare grandi aziende, ad esempio nella gestione dei cataloghi fedeltà. Possiamo essere un partner completo per la vendita online, gestendo logistica, customer care e post vendita, sia in Italia che in Europa”.

Il futuro di Yeppon, tra AI e sostenibilità

Yeppon guarda al futuro puntando su un mix di tecnologia e sostenibilità. L'azienda ha già iniziato a esplorare l'uso dell'intelligenza artificiale per ottimizzare la gestione del sito e migliorare il servizio clienti, introducendo chatbot capaci di rispondere alle richieste più comuni degli utenti, pur preservando l’attenzione al contatto diretto e qualificato con i clienti. Sul fronte della sostenibilità, Yeppon ha implementato un innovativo sistema di "right-sizing" per ridurre lo spreco di imballaggi, utilizzando un macchinario che consente di ottimizzare le spedizioni, con scatole delle dimensioni ottimali per ciascun prodotto, minimizzando così l'impatto ambientale.