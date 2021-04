Yes Marini: una nuova agenzia, un modo nuovo di pensare e di comunicare

È NATA YES MARINI – ADVERTDIGITAL AGENCY - C'è una nuova realtà italiana e indipendente, nata dall’unione tra Lorenzo Marini Group e Agenzia Yes, con sede a Milano in Via Turati 38. "La nuova società" ci conferma Paolo Biffi "non è una fusione tra Agenzia Yes e Lorenzo Marini Group, ci tengo a sottolinearlo. E' proprio una new co, per essere più precisi un hub creativo. I soci sono sempre Paolo Biffi, Fabrizio Sironi e Ferdinando Bova per Agenzia Yes, e Lorenzo Marini per Lorenzo Marini Group. L'Agenzia Yes è un’agenzia di prima generazione, nata nel 2007, che dopo un percorso di forte crescita si è unita ad uno dei più grandi creativi pubblicitari italiani.".

Advertising e digital si sono integrati

Non è la semplice unione di due competenze, come fanno tanti, ma un modo nuovo di pensare. È l’unione tra idee e persone che collaborano per costruire progetti di comunicazione integrata di successo, piattaforme di contenuti e strumenti di ingaggio con una forte dose di creatività. "Non è più tempo per creare separazione tra i messaggi" ribadisce Paolo Biffi "Non è più il tempo dei guru e degli specialisti: è ora di ritornare al coraggio di proporre idee e contenuti integrati per far crescere le marche e i prodotti nella considerazione dei consumatori e favorire un’elevata conversione sia in termini di immagine, sia di vendita".

Yes Marini

Yes Marini nasce proprio per creare contenuti di valore grazie all'unione tra Agenzia Yes (molto forte nel mercato digital) e Lorenzo Marini (un vero guru della creatività). Una dimensione dove il fattore umano si unisce all’alta qualità professionale, nata da anni di esperienza. Non un’agenzia tradizionale che diventa anche digitale, non un’agenzia digitale che fa anche le campagne tradizionali, ma un creative lab dove le idee nascono già integrate. Un team di persone giovani e non, che hanno voglia di crescere e di portare avanti un grande progetto.

Paolo Biffi e Lorenzo Marini

"E’ l'alta qualità creativa" ci confida Lorenzo Marini "che può consentire di osare e uscire dalla banalità e dall’indifferenza dei messaggi che oggi sono tutti stereotipati e addomesticati dalla razionalità e dalla mancanza di coraggio. Per di più in questo periodo stiamo assistendo a delle trasformazioni incredibili: la pandemia ha accelerato dei processi che altrimenti in Italia ci avrebbero messo anni per manifestarsi. Mi riferisco in particolare al boom degli acquisti online, al cambio dei consumi, al fatto che la comunicazione deve modificarsi per adeguarsi a nuovi modelli e nuove strategie".

"Per noi di Agenzia Yes significa aver raggiunto un grande traguardo, ma al contempo siamo di fronte a un nuovo inizio. Personalmente sarò il CEO della nuova società" aggiunge Paolo Biffi "Ho iniziato il mio percorso lavorativo nel 2007 nel mondo della comunicazione vivendone diversi cambiamenti e tendenze. Lavoriamo con brand che guardano al futuro. Manager che credono nel nostro ruolo consulenziale, che non sono alla ricerca di uno ‘’Yes man’’ ma di un partner. Insieme a loro creiamo progetti integrati, innovativi e di grande impatto. Insieme abbiamo raggiunto obiettivi di successo, vinto numerosi premi e costruito un rapporto di fiducia".

I servizi offerti

La gamma di servizi offerti da Yes Marini alla propria clientela è veramente sterminata: campagne di comunicazione integrata, advertising, online advertising, ricerca e insight, brand strategy, brand activation, strategic planning, stampa e media relations, brand identity e naming, digital transformation, social media marketing, influencer marketing, digital strategy, e-commerce development, web design, SEO e SEM, retail experience design, eventi e brand experience, below the line, misurazione e report, test e ottimizzazione, media service, public relation, packaging, graphic design, sviluppo, app email marketing.

"Penso che sempre di più, in particolare nel mondo della comunicazione digitale, sia fondamentale unire expertise, know how, strategia e creatività. Anzi è proprio la creatività che troppo spesso manca e rende i contenuti non di valore" conclude Paolo Biffi.

Yes Marini srl

Milano | Via Turati, 38 | Ph +39 02 36582687

p.biffi@yesmarini.com | l.marini@yesmarini.com