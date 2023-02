Zurich Bank: arrivano sul mercato i primi tre prodotti di investimento

Zurich Bank inaugura i primi tre prodotti di investimento, sviluppati con Zurich Investments Life che rispondono alle esigenze di ogni tipologia di investitore

Zurich Bank presenta tre nuove linee di prodotti per l’investimento assicurativo sviluppate da Zurich Investments Life. Le tre nuove linee Zurich Invest Platform, StepInvest e Prestige Invest sono soluzioni complete, flessibili e personalizzabili, ideate per soddisfare le esigenze di ciascun investitore garantendo al contempo una protezione assicurativa completa e modulare. Per coprire i bisogni di ogni segmento di clienti, i consulenti finanziari di Zurich Bank avranno la possibilità di proporre portafogli Unit-Linked e Multi-ramo in fondi e in titoli con molteplici combinazioni di rischio e rendimento, ampio ricorso all’architettura aperta, disponibilità di soluzioni tradizionali, ESG e tematiche, strumenti attivi e passivi e possibilità di accesso graduale al mercato azionario. Ogni soluzione affiancherà al profilo finanziario una serie di soluzioni assicurative rivolte alla protezione del tenore di vita dell’investitore e dei congiunti.

Nuova Unit Linked del Gruppo, Zurich Invest Platform, è una soluzione flessibile ideata per incontrare un’ampia gamma di clienti e con percorsi ideati per specifiche tipologie di clientela: Classic per investimenti fino a 250 mila euro, Premium con una soglia massima ai 750 mila euro e Private per il segmento superiore ai 750 mila euro. Il cliente potrà infatti scegliere il percorso più adatto ai propri bisogni tra le opzioni di investimento guidate o libere e potrà contare sulla professionalità delle principali case di gestione presenti sul mercato, con una costante attività di monitoraggio e aggiornamento della piattaforma d’investimento. Le 10 linee guidate avranno a disposizione un universo di investimento di oltre 300 fondi gestiti dalle principali case internazionali e si differenzieranno sia per la proporzione tra asset class sia per la presenza di portafogli coerenti con i criteri ESG.

Zurich StepInvest è la nuova multiramo del Gruppo rivolta agli investitori e ai clienti interessati ad entrare gradualmente nel mercato finanziario con un premio minimo di 30 mila euro tramite un meccanismo step-in. Con una quota variabile (dal 40% all’80%) del premio iniziale investito in Gestione Separata, il piano prevede uno switch automatico e progressivo ogni trimestre verso la linea guidata Unit-Linked. Tra le esclusive Linee Guidate, Zurich Invest Thematic ha una selezione dei settori più promettenti del mercato finanziario, tra i quali anche alcuni di tipo ESG, che prediligono, nei loro investimenti, tematiche legate alla sostenibilità ambientale (Environmental) e adottano politiche d’impresa con impatto sociale positivo, come il rispetto dei diritti umani (Social) e processi di gestione eticamente corretti (Governance).

Rivolta al mondo Private e agli investitori ad elevato standing finanziario, Zurich Prestige Invest è la soluzione di investimento assicurativo multiramo che consente un’elevata personalizzazione e offre la possibilità di costruire il portafoglio scegliendo tra diverse soluzioni di investimento. E’ possibile accedere, oltre che alla Gestione Separata Zurich Trend, anche ad una esclusiva piattaforma di fondi e a due nuovi fondi assicurativi interni che contemplano l’investimento in ETF.

Paolo Moia, Head of Investments and Products di Zurich Bank, ha affermato “Le nuove soluzioni nascono dal rapporto di collaborazione tra il Gruppo Zurich e i consulenti finanziari. Dimostrano la solidità e l’attenzione al cliente di Zurich che combina l’esperienza e la competenza in ambito finanziario e assicurativo delle proprie reti per realizzare soluzioni innovative, in grado di soddisfare le esigenze di rendimento e protezione dei propri clienti”.