Zurich Italia accelera nel segmento Protection con l’acquisizione di 4Care

Zurich Italia potenzia il settore Protection con l’acquisizione del 100% di 4Care, rafforzando l’offerta di soluzioni per la non autosufficienza

Zurich Italia fa un passo importante verso il consolidamento della propria posizione nel segmento Protection, acquisendo il 100% della piattaforma distributiva 4Care, con cui collaborava già come partner esclusivo dal 2020. Questa acquisizione segna un punto di svolta strategico per l’azienda, che punta a rafforzare la propria offerta di soluzioni assicurative Long Term Care (LTC), destinate a rispondere a una delle principali sfide sociali e sanitarie del Paese: la non autosufficienza.

4Care, piattaforma completamente digitale, ha un modello di business basato sui gruppi d’acquisto. Oltre 60.000 persone, appartenenti a grandi aziende e associazioni, beneficiano già oggi delle soluzioni assicurative LTC Zurich. Questi gruppi, uniti in un "gruppo d’acquisto", possono usufruire di condizioni economiche personalizzate, difficilmente ottenibili a livello individuale, rendendo le soluzioni più accessibili e convenienti.

Bruno Scaroni, Country CEO di Zurich Italia, ha sottolineato l’importanza di questa acquisizione: “Le soluzioni Long Term Care sono oggi una priorità per le famiglie e per il tessuto sociale del nostro Paese. L'acquisizione di 4Care è in linea con le priorità strategiche del Gruppo e rappresenta un passo decisivo nel nostro percorso di crescita per diventare la Compagnia di riferimento per il business Protection. Vogliamo accelerare la nostra strategia di innovazione e digitalizzazione, consolidando una posizione di leadership di mercato e offrendo alla rete agenziale strumenti avanzati per rispondere in modo ancora più efficace alle esigenze di protezione dei clienti”.

In Italia, la non autosufficienza è un tema sempre più urgente. Con circa 4 milioni di over 65 che vivono in questa condizione, pari al 28,4% della popolazione in quella fascia d’età, le famiglie si trovano ad affrontare una crescente pressione economica e organizzativa. I costi elevati e la complessità nell’organizzazione dell’assistenza sono solo alcune delle difficoltà che le famiglie italiane si trovano a gestire quotidianamente.

Renato Antonini, CEO di Zurich Investments Life, ha aggiunto: "Con l’acquisizione di 4Care, Zurich Italia rafforza la propria capacità di rispondere alle crescenti esigenze di protezione dei clienti con un’ampia gamma di soluzioni assicurative sia nell’ambito della non-autosufficienza sia nella copertura del caso morte. L’approccio di 4Care, basato su condivisione e mutualità, garantisce una migliore accessibilità nella protezione delle persone e ci consente di offrire una risposta su misura per aziende, dipendenti e famiglie, con un modello di protezione flessibile ed efficace”.

Con questa acquisizione, Zurich Italia non solo amplia la propria offerta nel settore LTC, ma si prepara a rispondere in modo ancora più mirato e completo alle necessità di un mercato in crescita, dove la protezione e la cura delle persone diventano sempre più una priorità.