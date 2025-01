Zurich Italia è tra i "Top Employers" per il decimo anno consecutivo

Zurich Italia confermata Top Employer 2025: dieci anni di eccellenza nella gestione delle risorse umane

Zurich Italia ha ottenuto per il decimo anno consecutivo la certificazione "Top Employers Italia 2025" del Top Employers Institute, confermandosi come esempio di eccellenza nella gestione delle risorse umane. Questo riconoscimento attesta l’impegno costante della compagnia nelle aree di attrazione, performance, sviluppo, inclusione, benessere e sostenibilità, sottolineando il ruolo centrale delle persone nelle sue politiche aziendali. Zurich continua a distinguersi come un’organizzazione che offre condizioni di lavoro di qualità, promuovendo la crescita professionale e personale dei dipendenti in un ambiente innovativo, rispettoso e inclusivo.

Il CEO di Zurich Italia, Bruno Scaroni, ha commentato con orgoglio il traguardo raggiunto: “Sono estremamente orgoglioso di annunciare che, per il decimo anno consecutivo, Zurich Italia ha ottenuto la certificazione di Top Employer. Il nostro impegno costante è rivolto alla promozione di una cultura aziendale che valorizza e sostiene la crescita dei talenti, considerati elementi fondamentali e motore del nostro sviluppo. Siamo convinti che le iniziative intraprese in questa direzione possano guidare il futuro del nostro settore e della società, proponendo un modello che trae forza dalle competenze e dall'unicità di ogni individuo”.

In un contesto caratterizzato da rapidi cambiamenti, Zurich ha scelto di fondare la propria strategia su valori solidi, promuovendo una cultura aziendale che unisce fiducia, risultati, benessere e sviluppo professionale. Un esempio di questo impegno è rappresentato dalla significativa attenzione all’inclusione e alla diversità, che oggi vede oltre il 50% della forza lavoro composta da donne, inclusa una percentuale rilevante nei ruoli dirigenziali.

La compagnia ha inoltre sviluppato politiche innovative per favorire l’equilibrio tra vita lavorativa e personale. Tra queste, spicca una politica di congedo parentale inclusiva, che garantisce fino a 16 settimane di congedo retribuito al 100% per tutti i genitori, senza distinzione di genere. A queste iniziative si aggiungono ulteriori misure introdotte con il rinnovo del Contratto integrativo aziendale, come un contributo economico per la nascita o l’adozione di un figlio e un supporto dedicato ai figli in caso di decesso di un genitore dipendente.

Consapevole dell’importanza della formazione e della crescita professionale per il futuro della società, Zurich si impegna a sostenere i giovani nel loro percorso di inserimento nel mondo del lavoro. Il progetto Generation4Zurich, realizzato in collaborazione con la Fondazione Generation Italy di McKinsey & Company, si propone di offrire ai giovani percorsi di formazione tecnica, mentorship e supporto lavorativo attraverso la Digital Factory.

Con uno sguardo rivolto anche alle nuove generazioni, Zurich ha lanciato l’iniziativa Zurich@School, promossa con il supporto di Zurich Foundation. Questo progetto mira a sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori sull’importanza dell’imprenditorialità e della previdenza assicurativa, trasmettendo conoscenze chiave sulla protezione e la gestione del rischio. Attraverso queste iniziative, Zurich Italia dimostra il suo impegno verso un modello di lavoro sostenibile, innovativo e inclusivo, consolidando la sua posizione di leadership nel settore e il suo contributo al progresso della società.