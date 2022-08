Zurich, nel primo semestre 2022 l'utile operativo cresce del 25%

Zurich, registrato un aumento netto di circa 850.000 nuovi clienti retail nel primo semestre

"Siamo sulla buona strada per battere tutti i nostri obiettivi per il secondo ciclo triennale consecutivo. È un risultato particolarmente significativo, perché gli ultimi tre anni hanno comportato sfide inaspettate e senza precedenti. Questi risultati dimostrano la nostra agilità e il nostro impegno a ottenere risultati, indipendentemente da ciò che accade sui mercati". È quanto afferma il CEO di Zurich Insurance Group Mario Greco in merito ai risultati conseguiti dal Gruppo nel primo semestre dell'anno.

Continua dunque la crescita di ZURICH Insurance da inizio 2022, anche grazie all'aumento dei prezzi delle coperture assicurative. La leggera progressione su base annua dell'utile netto (+1% a 2,20 miliardi di dollari) si deve principalmente alle turbolenze sui mercati finanziari. L’utile operativo del ramo Danni è invece salito del 32% a 2.055 milioni di dollari, con un combined ratio pari al 91,9%, ai minimi storici, mentre l’utile operativo del ramo Vita sale del 13% a 903 milioni di dollari. Nel primo semestre si registra inoltre un aumento netto di circa 850.000 nuovi clienti retail.

L'utile operativo (Business Operating Profit, BOP) è salito del 25% a 3,39 miliardi di dollari. La posizione patrimoniale è molto solida, con uno Swiss Solvency Test (SST) ratio al 262%. Il gruppo si considera in linea con gli obiettivi del programma strategico triennale, che si estende fino alla fine del 2022. Nuovi obiettivi saranno presentati il 16 novembre in occasione della giornata degli investitori.