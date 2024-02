Zurich registra utili da record nel 2023 pari a 7,4 miliardi di dollari

Zurich, diffusi i risultati annuali relativi al 2023: utile operativo del Gruppo in crescita del 21 %

Zurich diffonde i risultati consolidati del 2023 che hanno visto utili record e un aumento del dividendo; in ragione di ciò è prevista una crescita dell’EPS superiore al 10% nel corso del ciclo. Mario Greco, Group Chief Executive Officer di Zurich, ha commentato: “Nel 2023 abbiamo realizzato rendimenti record, ben al di sopra di tutti gli obiettivi per il periodo 2023-2025, grazie a una crescita particolarmente forte nei rami Danni e Vita e ad azioni di gestione molto efficaci in Farmers Exchanges. Mi aspetto che questo slancio positivo continui e che si raggiunga una crescita degli EPS superiore al 10% nel corso del ciclo”.

Nel dettaglio, il periodo si è chiuso con un utile netto di 4,4 miliardi di dollari in salita del 10% mentre l'utile operativo è in crescita del 21% al record di 7,4 miliardi di dollari.La società propone un aumento del dividendo dell'8% a 26 franchi svizzeri per azione, integrato da un riacquisto di azioni proprie fino a 1,1 miliardi di franchi svizzeri. L'indice di solvibilità si attesta al 233% e combined ratio del ramo danni e infortuni al 94,5%. I premi lordi del ramo danni sono pari a 44,40 miliardi di dollari. I premi di nuova produzione del ramo Vita sono 16,38 miliardi di dollari (+26%).