Cecchetto cerca la frequenza giusta: arretra il profitto della sua Dj’S Gang

La società del dj Claudio Cecchetto

Numeri in chiaroscuro per il dj Claudio Cecchetto che nello scorso aprile ha fondato la sua terza radio (dopo “Radio Deejay” e “Radio Capital”) denominata “Radio Cecchetto” che trasmette nel web e in Dab e si può ascoltare dall'APP Android e iOS. Cecchetto, infatti, è proprietario al 100% e amministratore unico di Dj’S Gang srl che ha chiuso il 2022 con ricavi saliti anno su anno da 511mila euro a 697mila euro ma con un profitto arretrato a 214mila euro dai 320mila euro del 2021. Sull’attivo di oltre 10,6 milioni costituito da liquidità per 3,6 milioni figurano immobili per 3,8 milioni mentre il patrimonio netto è salito a oltre 10,5 milioni avendo accantonato a riserva tutto l’utile del 2022.

La società detiene poi il 51% dell’etichetta discografica Fri-Free Records Indipendent (Ffri) di cui il restante 49% è del di Pierpaolo Peroni noto agli appassionati di musica e agli addetti ai lavori per essere stato il partner di Cecchetto e per aver scoperto insieme una pletora di artisti di talento. Per la Ffri, che svolge anche promozione artistica e organizzazione di eventi, i ricavi sono saliti a oltre 1,1 milioni di euro dai 494mila euro del 2021 e l’utile è progredito da 244mila euro a 638mila euro.

Tornando alla Dj’S Gang questa s’è vista assegnare nella scorsa primavera, per un importo di 35mila euro + iva (per complessivi 47mila euro) la direzione artistica dei grandi eventi e della promozione territoriale del distretto turistico della riviera riminese. Cecchetto, consigliere comunale di Riccione, ha recentemente presentato la sua dichiarazione dei redditi relativa al 2021 che ammonta a 460mila euro a cui aggiungere anche una situazione patrimoniale che vede quattro fabbricati e le quote, appunto, della Dj’s Gang.