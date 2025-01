La Tv non si vede più bene? Colpa del cambio a DVB-T2: ecco come risintonizzare i canali

La TV digitale cambia ancora: cosa fare se il segnale non si vede più

Non riuscite più a vedere bene la televisione, quella normale vecchio stile con telecomando che ha comunque cambiato da alcuni anni il suo sistema di trasmissione passando dall' analogico al digitale terrestre? Niente paura basta risintonizzare la TV o il decoder che, per funzionare comunque già incorpora il nuovo standard Dvb T2.

Nessuno lo ha detto chiaramente ma sul digitale terrestre che ora opera in Dvb T2, dal 28 gennaio sono stati aggiunti nuovi canali regionali che possono aver spostato le altre frequenze. Queste ultime, senza risintonizzazione, potrebbero non godere di una piena fruizione. Nel senso che il segnale può impallarsi o vedersi a scatti. Ora i canali visibili sui vari mux di frequenze del digitale terrestre sono tantissimi, quasi mille. Per l'esattezza 999. E oltre al DVB-T2, acronimo di Digital Video Broadcasting - Second Generation Terrestrial che consente una gestione più efficiente delle frequenze disponibili favorendo la compressione avanzata del segnale, per ospitare più canali su una stessa banda, arriva il DVB-I.

Ossia uno standard che introduce una modalità di fruizione ibrida che integra la trasmissione tradizionale con quella via internet. Grazie a questa tecnologia, gli utenti possono accedere anche ai canali non disponibili nella propria area geografica, ma devono avere, ovviamente, un accesso alla rete.