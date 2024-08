IA, traballa la leadership di Nvidia. Amd compra Zt Systems per 4,9 mld: sfida lanciata

Nvidia-Amd, la sfida mondiale sull'intelligenza artificiale è tutta in famiglia

La guerra dei chip è ufficialmente partita, Amd ha lanciato la sfida sull'intelligenza artificiale al colosso Nvidia con un'operazione del valore di quasi 5 miliardi destinata a cambiare gli attuali equilibri. Ma la clamorosa sfida mondiale per la leadership del settore in realtà è una specie di "faida", visto che i due ceo sono parenti. Jensen Huang (fondatore e ceo di Nvidia) e Lisa Su (presidente e ceo di Amd), probabilmente i due amministratori delegati più in vista nel mondo dei microprocessori in ambito di Intelligenza artificiale, sono addirittura cugini. L'operazione perfezionata da Amd è del valore di circa 5 miliardi di dollari. Advanced Micro Devices Inc. (Amd), - riporta Il Sole 24 Ore - ha deciso di acquistare il produttore di server ZT Systems.

Una mossa strategica rilevante, nella lotta senza tempo per sfidare la leader del settore: Nvidia. Grazie all’accordo siglato in queste ore, ZT Systems - azienda con sede a Secaucus, New Jersey - prosegue Il Sole - diventerà parte del Data Center Solutions Business Group di Amd. Il colosso americano dei chip manterrà i team di progettazione e clienti dell’azienda e cercherà di vendere la divisione di produzione. Il prezzo di acquisto include un pagamento condizionale di 400 milioni di dollari in base a determinati traguardi. La transazione è composta per il 75% da contanti e per il 25% da azioni ordinarie Amd. Gli investitori di Amd hanno accolto con favore l’accordo, facendo salire le azioni fino al 4,2% a New York nella giornata di lunedì.