Ocse: "Via Quota 100-Opzione Donna. Sì al Reddito di cittadinanza ma ridotto"

Pil Italia 2021 +5,9%, nel 2022 +4,1%

Il Pil dell'Italia per il 2021 crescerà del 5,9%. Lo afferma l'Ocse nello studio economico sull'Italia, migliorando le precedenti stime che prospettavano una crescita del prodotto interno lordo al 4,5% nell'anno in corso. Nel 2022 si prospetta una crescita del Pil dell'Italia del 4,1%. Le precedenti stime erano del +4,4% il prossimo anno.

"Le stime indicano una costante ripresa dell'economia italiana dagli effetti della pandemia da Covid-19, con un conseguente recupero dei livelli di attivita' del 2019 nel corso del primo semestre del 2022". Lo sottolinea l'Ocse nello studio economico sull'Italia.

Maggiori investimenti pubblici, inclusi quelli generati dai fondi Next Generation Eu, contribuiranno a raccogliere in forma estesa gli investimenti privati nel 2022 che prevede "una ripresa dei consumi con il ritorno ai luoghi di lavoro e la minore incertezza che incoraggera' le famiglie a ridurre il risparmio precauzionale".

Inoltre, secondo l'Ocse, "le pressioni sui prezzi cresceranno nel breve periodo a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime e nel settore delle costruzioni; tuttavia, rimarranno contenute nel medio termine. Il settore manifatturiero beneficera' della ripresa della domanda di esportazioni nei mercati chiave, nonche' degli effetti positivi derivanti dal settore delle costruzioni", spiega l'Ocse.

Secondo l'Organizzazione, i rischi per le stime prospettiche sono "significativi in entrambe le direzioni. La maggiore incertezza riguarda l'evoluzione del virus e il ritmo delle vaccinazioni in Italia e nel mondo. Tra gli altri rischi al ribasso figurano un'inversione nella tendenza alla ripresa della fiducia, tassi di fallimento piu' alti o piu' rapidi, e cicatrici piu' profonde del previsto dovute alla perdita di capacita' imprenditoriale o di occupazione".

Cio' probabilmente "peggiorerebbe la redditivita' delle banche e rallenterebbe i prestiti, sebbene il rischio sistemico per il settore bancario sia inferiore rispetto al periodo della crisi del debito sovrano. I rischi al rialzo includono una maggiore ripresa del clima di fiducia, un ricorso piu' rapido ai risparmi accumulati dalle famiglie, una spesa per investimenti piu' celere del previsto attraverso i fondi Next Generation Eu e un'attuazione piu' veloce delle riforme strutturali".

Ocse: "No alla revoca prematura dei sostegni, sì al Reddito di Cittadinanza"

"La politica fiscale dovrebbe continuare a sostenere le famiglie e le imprese fino a quando la ripresa non sara' consolidata e piu' mirata. Revocare prematuramente il sostegno alla liquidita' potrebbe indurre alla bancarotta imprese che, in condizioni differenti, sarebbero profittevoli. Aumenterebbero altresi' i livelli di disoccupazione e poverta', gia' notevoli prima del Covid, penalizzando in primis i giovani e le donne". Lo sottolinea l'Ocse nello studio economico sull'Italia. "Per le imprese non redditizie dovrebbero essere messi in atto processi di risoluzione rapida. Risolvendo la questione della lungaggine dei procedimenti giudiziari e della gestione inefficace dei casi, sara' possibile ridurre l'incertezza e stimolare i tassi di ripresa", aggiunge.

"Il regime del Reddito di Cittadinanza (RdC), introdotto nel 2019, ha contribuito a ridurre il livello di poverta' delle fasce piu' indigenti della popolazione". Lo sottolinea l'Ocse nello studio economico sull'Italia spiegando che e' necessario "il numero di beneficiari che di fatto hanno poi trovato impiego e' scarso: le autorita' attribuiscono tale esito alla distanza tra i beneficiari e i relativi mercati del lavoro". Per questo, secondo l'Ocse, bisogna "ridurre e assottigliare il Reddito di Cittadinanza per incoraggiare i beneficiari a cercare lavoro nell'economia formale e introdurre un sussidio per i lavoratori a basso reddito".

Ocse: "Via Quota 100 e Opzione donna"

Secondo l'Ocse, l'Italia dovrebbe "contenere la spesa pensionistica lasciando scadere il regime di pensionamento anticipato ("Quota 100") e la cosiddetta "Opzione Donna" nel dicembre 2021, e ristabilire immediatamente la correlazione tra eta' pensionabile e speranza di vita". Lo sottolinea l'Ocse nello studio economico sull'Italia.

Ocse: "Con green pass e vaccini ripresa rapida servizi"

"Il settore dei servizi si e' ripreso rapidamente in risposta al programma di vaccinazione lanciato dal Governo e alla diffusione del cosiddetto "green pass". Le modeste barriere all'ingresso nei settori del turismo e dell'intrattenimento dovrebbero consentire una ricostruzione relativamente rapida della capacita' produttiva". Lo sottolinea l'Ocse nello studio economico sull'Italia.

Ocse: "Serve banda larga veloce per accelerare digitalizzazione"

"L'Italia vanta un livello scarso di alfabetizzazione digitale e di adozione di servizi digitali rispetto al resto dei Paesi dell'Ocse". Lo sottolinea l'Ocse nello studio economico sull'Italia spiegando che "solo il 44% delle persone tra i 16 e i 74 anni possiede competenze digitali di base, a fronte della media dell'Ue pari al 57%". Per questo e' necessario "sostenere una piu' rapida diffusione della banda larga veloce, attualmente molto limitata" perche' cio' "potrebbe accelerare il processo di digitalizzazione".