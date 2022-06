Offerta di lavoro choc: 3.500 euro al mese per fare il camionista

Offerta di lavoro choc: 3.500 euro al mese per i camionisti

Stipendio fino a 3.500 euro; 13esima e 14esima mensilità; bonus alla firma tra i 5 e i 6mila euro. Non è una barzelletta, in tempi di crisi: è l’offerta di lavoro che un’azienda di San Zeno, in provincia di Verona, ha pubblicato sulle pagine di Brescia Oggi. La ricerca è rivolta a 50 autisti da “integrare nel proprio organico”. Verranno loro affidati autoarticolati nuovi di fabbrica “con dotazioni di comfort e sicurezza di ultimissima generazione”. L’azienda, la Germani, offre anche bonus: un premio per i nuovi assunti di 5 mila euro, che diventano 6 mila euro nel caso di possessori di certificazione Adr. Il premio di assunzione, così è stato ribattezzato, varrà solo dall’1 al 31 luglio, ovvero il periodo per il quale è valida la proposta. La carenza sistemica di camionisti è ormai un dato di fatto, con un incremento delle richieste rispetto al pre-Covid del 105%.