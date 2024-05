Ok al bonus fino a 3.800 euro. Intesa premia i bancari italiani

Intesa premia i circa 70 mila bancari italiani

Settanta mila dipendenti bancari italiani del gruppo Intesa Sanpaolo riceveranno un premio variabile di risultato compreso tra 1.150 euro e 2.950 euro, a seconda del loro livello di inquadramento. Questo nuovo premio è stato definito attraverso un accordo sottoscritto da Fabi, First, Fisac, Uilca e Unisin con la banca.

La grande novità contenuta nell'accordo è che, come riporta il Sole24Ore, grazie ai risultati molto positivi raggiunti dall'istituto, il premio potrà essere incrementato del 30% alla chiusura del bilancio 2024. Ciò significa che l'importo base di 1.150 euro potrebbe arrivare a 1.500 euro, mentre quello di 2.950 euro potrebbe raggiungere i 3.800 euro. A queste somme andrà aggiunto il sistema incentivante previsto dalla banca.

Inoltre, per i dipendenti che percepiscono un reddito fino a 39.000 euro lordi, ci sarà un'integrazione da 100 euro a 150 euro. Anche i nuovi assunti dopo il mese di giugno riceveranno un premio una tantum di 400 euro.

Il bonus contrattato sale a 165 milioni di euro

Dalla First Cisl spiegano che l’accordo è relativo all’esercizio 2024 ed erogabile nel 2025 e prevede un incremento del cosiddetto “bonus pool”, ossia il montante destinato ad alimentare il sistema premiante contrattato per il personale: complessivamente arriverà a 165 milioni di euro, circa 10 milioni in più dell’anno passato.