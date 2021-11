Omicron, il terrore dei media si fa sentire: Piazza Affari si tinge di rosso

Borsa, dopo il Black Friday di Wall Street in Europa torna la paura di una quarta ondata

Dopo giorni turbolenti tra il Black Friday di Wall Street, la paura per la variante sudafricana e il rimbalzo dei mercati nella giornata di ieri, la quarta ondata di Covid-19 torna di nuovo a preoccupare i mercati europei. A pagare i timori di una minore efficacia dei vaccini sulla nuova variante Omicron. In rosso l'azionario europeo, con Milano che cede l'1,25% come Parigi, Francoforte è in calo dell'1%, Madrid dell'1,25% e Amsterdam dello 0,83%. In calo di oltre un punto percentuale anche i future statunitensi.

In particolare, le parole del ceo di Moderna in una intervista al Financial Times hanno riacceso le preoccupazioni sulla quarta ondata. Stephane Bancel ha detto che i vaccini attuali potrebbero essere molto meno efficaci con la nuova variante Omicron e potrebbero volerci diversi mesi per modificare e adeguare i vaccini.

In questo clima d'incertezza, sul Ftse Mib le vendite sono generalizzate, si salvano solo i farmaceutici e Tim. In particolare, le azioni di Diarison a metà mattina sono le uniche in positivo a Piazza Affari e salgono dell'1,7% a 188,25 euro dopo un massimo a 192,3 euro. Mentre Tim dopo un'apertura a più 0,8%, a metà seduta cala sotto l'1%, sulla scia delle indiscrezioni della "pista francese" che vede il patron di Iliad Xavier Niel interessato all'offerta di Kkr, in possibile "duello aperto" con il numero uno di Vivendi, Bolloré ( ne abbiamo scritto qui ): solo speculazioni o possibile realtà?

Secondo gli analisti "non si tratta di una tesi inverosimile a nostro avviso visto che Niel aveva provato a costruire una posizione in Tim in passato (prima dell'ingresso di Iliad in Italia a dire il vero), per l'interesse di Iliad per la rete fissa e per il business corporate e per la maggiore apertura dei regolatori a un consolidamento nel mercato". Per gli analisti, potrebbe rappresentare l'exit più interessante di Kkr dalla ServiceCo, mentre sulla NetCo l'exit sarebbe verso un'integrazione con Open Fiber in un operatore wholesale only. Si tratta di ipotesi però non nuove per il mercato, circolate già nei giorni scorsi, e quindi con un impatto limitato sul titolo.

Inoltre, altre indiscrezioni di stampa ipotizzano una possibile mossa di Vivendi e Cdp per cambiare il consiglio di amministrazione: "Un accordo tra i due soci non appare scontato vista la posizione del governo sul deal Kkr e implicherebbe un obbligo di Opa - scrivono ancora da Equita - per cui lo vedremmo fattibile solo con un terzo socio finanziario pronto a supportare l'operazione". Gli analisti hanno un giudizio hold sul titolo con target price a 0,32 euro.

Infine, in coda al listino Leonardo che perde il 2,65% a 5,884, cali di oltre tre punti per Stellantis, di due punti per Exor e Cnh Industrial.

In discesa il petrolio che ieri era risalito sopra i 71 dollari nel Wti, dopo aver archiviato venerdì la peggiore seduta (-10%) dalla primavera 2020. Il greggio risente della corsa ai beni rifugio dopo i timori espressi dal ceo di Moderna: il Wti perde il 2,67% a 68,08 dollari mentre il Brent cede il 2,86% a 71,34 dollari. In rialzo l'oro che supera i 1790 dollari l'oncia.

Sul fronte dei cambi, si indebolisce il dollaro e l'euro torna sopra la soglia di 1,13 dollari a 1,1327 (da 1,1270 ieri in chiusura). Vale inoltre 128,17 yen (128,14), mentre il dollaro-yen e' pari a 113,15 (113,72).