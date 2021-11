Kkr: newco con 45 mld, spunta JpMorgan. Fondi per finanziare l'Opa su Tim

Kkr, caccia ai fondi per finanziare l'Opa su Tim. Newco da 45 mld

I massimi dirigenti di Tim sono a lavoro da giorni per valutare la proposta di Kkr e sta analizzando le carte dell'offerta non binding di Opa amichevole, che contiene un allegato. Si tratta, secondo quanto risulta al Messaggero, di una lettera di disponibilità di JpMorgan che è anche advisor assieme a Citi e Morgan Stanley, a supportare l'operazione. Se il fondo Usa decidesse di passare alle vie di fatto, costituirebbe una Bidco per l'Opa. Il nuovo veicolo verrebbe dotato di una liquidità-monstre: 45 miliardi, una somma notevole ma inferiore ai 102mila miliardi di vecchie lire che la Lehman Brothers organizzò per finanziare l'Opa di Colaninno-Gnutti nel 1999.

Nella lettera di JpMorgan - prosegue il Messaggero - ci sarebbe anche la flessibilità ad alzare il committment oltre i 45 miliardi, nel caso in cui il prezzo dell'Opa dovesse salire rispetto ai 505 cent indicativi della manifestazione di interesse del 19 novembre. Compito del comitato è anche quello di dotarsi di alcuni advisor: l'orientamento sarebbe di avere almeno 3 banche, di cui una italiana: in pole c'è Banca Imi (Intesa Sanpaolo).

