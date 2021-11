Tim, Gubitosi lascia le deleghe. Ipotesi di incarico a Rossi e Labriola dg

Tim, si fa strada l'ipotesi di Pietro Labriola come direttore generale e Salvatore Rossi nuovo Ceo

Luigi Gubitosi, ad di Tim, secondo quanto apprende Radiocor ha lasciato le sue deleghe. Sempre secondo alcune fonti si fa strada l'ipotesi di Pietro Labriola, attuale ceo di Tim Brasil, come direttore generale e di affidare le deleghe di amministratore delegato all'attuale presidente Salvatore Rossi. Il cda e' ancora in corso.

Tim, sindacati: lunedì mobilitazione unitaria a difesa dei lavoratori Presidio al MiSE a partire dalle 9.30 Milano

Intanto, i sindacati annunciano lo sciopero. Lunedì 29 novembre Slc-Cgil Fistel-Cisl Uilcom-Uil saranno in presidio al MiSE a partire dalle 9.30, e davanti alle prefetture di tutta Italia "per urlare tutto il loro sdegno di fronte all'atteggiamento del Governo riguardo la vicenda della rete unica di TLC e la situazione di forte conflittualità che è esplosa nuovamente nel Gruppo Tim".

"Evidentemente - si legge in una nota dei sindacati - si sta pagando le scelte del 'Governo dei migliori' che ha abbandonato la prospettiva del rilancio di un modello partecipato dallo Stato, quello del memorandum dell'agosto del 2020, a vantaggio del modello delle tante piccole reti dove lo Stato regala soldi ai privati, perde qualsiasi tipo di sovranità su un asset strategico come la rete ed aggrava il ritardo tecnologico del Paese. A noi tutto questo non sta bene! Chi sta decidendo di non decidere si assumerà la responsabilità dell'arretramento infrastrutturale del Paese e, soprattutto, delle migliaia di esuberi del settore che inevitabilmente queste scelte produrranno".