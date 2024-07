Opa di Investindustrial su Piovan: obiettivo il delisting da Piazza Affari

Automation Systems Spa, società in portafoglio a Investindustrial VIII SCSp (fondo in capo al gruppo di Andrea Bonomi), ha sottoscritto con Pentafin Spa un contratto per rilevare il 58,35% del capitale di Piovan, corrispondente al 61,17% dei titoli al netto delle 2.474.475 azioni proprie.

Opa con delisting a 14 euro

Come riporta Milano Finanza, a seguito del closing, sarà promossa un’opa obbligatoria su Piovan al valore di 14 euro cum dividendo (per un totale di 438 milioni di euro) con l’obiettivo di arrivare al delisting. Il valore di 14 euro rappresenta il 13,8% di premio rispetto alla chiusura del titolo del giorno precedente (12,3 euro) per una capitalizzazione di 660 milioni. Il titolo scambiava, prima dell’offerta a 12 volte il rapporto prezzo/utili, la proposta viene fatta con una valutazione di 14 volte.

Nel caso in cui venisse deliberata la distribuzione di un dividendo prima del closing, «il prezzo per ciascuna azione sarà ridotto di conseguenza di un pari importo», precisa la società. Il titolo Piovan è stato quotato a Piazza Affari a ottobre 2018 a 8,3 euro con una raccolta di capitali per oltre 170 milioni. I principali azionisti del gruppo Piovan sono Pentafin (la famiglia che guida la società) con il 58,35% delle quote, a seguire la miliardaria israeliana Ruthi Wertheimer con il 6,47%, a seguire le azioni proprie (4,79%). Sotto l’1% vi sono diversi fondi di investimento in mano ad Azimut, Arca e Mediolanum.

La famiglia Piovan reinveste per il 25%

Pentafin, attuale principale azionista di Piovan, reinvestirà nel capitale dell’acquirente con una partecipazione del 25%. In base agli accordi, è previsto che Nicola Piovan e Filippo Zuppichin continuino a ricoprire rispettivamente i ruoli di presidente esecutivo e di amministratore delegato della società.

Automation Systems (Investindustrial) ha inoltre sottoscritto con 7-Industries Holding B.V. (il family office di Werheimer) un contratto di compravendita per l’acquisto di un ulteriore 6,47% di Piovan, corrispondente al 6,78% al netto delle azioni proprie. Di conseguenza, al closing l’acquirente deterrà una partecipazione complessiva del 64,82% del capitale corrispondente al 67,96% al netto delle azioni proprie.

Andrea Bonomi, Presidente dell’Industrial Board di Investindustrial, spiega che «il gruppo Piovan rappresenta una sintesi perfetta della tipologia di investimenti che Investindustrial predilige: azienda familiare in un settore strategico e in forte evoluzione come quello dei sistemi di automazione, dove il gruppo Piovan rappresenta un’eccellenza nel mondo e su cui Investindustrial intende puntare.... Questo investimento significativo consentirà un ulteriore consolidamento della leadership della società nel settore, oltre a un rafforzamento del posizionamento internazionale dell’azienda attraverso la penetrazione di nuovi mercati e segmenti di applicazione. Investindustrial ha già maturato importanti esperienze sia nel settore dell’automazione con l’investimento in Omnia Technologies, sia nel lanciare offerte pubbliche di acquisto in aziende italiane al fine di accompagnarle in ambiziosi progetti di sviluppo di lungo termine, così come fatto con Guala Closures e La Doria in Italia».

Gli advisor

Investindustrial si è avvalsa dello studio legale Chiomenti come consulente legale, dello studio legale Skadden Arps (per gli aspetti di diritto americano connessi all’operazione) e dello studio legale Paul Weiss (per gli aspetti legali connessi alla struttura finanziaria dell’operazione).

Pentafin si è avvalsa di Mediobanca in qualità di financial advisor e Latham & Watkins in qualità di consulente legale. 7-Industries si è avvalsa di Clifford Chance in qualità di consulente legale.