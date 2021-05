Open Fiber, Ripa nel board di Telenor. I piani della manager lontani dalla Rai

Niente valigie per la Rai. Elisabetta Ripa, amministratore delegato di Open Fiber, la società infrastrutturale per la costruzione della rete in fibra ottica controllata a breve da Cdp di Dario Scannapieco, è entrata nel consiglio di amministrazione di Telenor, big player svedese delle telecomunicazioni da 14 miiardi di euro di fatturato. Un colosso, i cui ricavi vengono realizzati non solo nella penisola scandinava, ma anche in Medio Oriente. Lo scrive Affari&Finanza.

La top-manager, dal curriculum internazionale e che l'amministratore delegato di Enel Francesco Starace ha voluto dal 2018 alla tolda di comando di Open Fiber, lascerà molto probabilmente la guida della società nella nuova era targata Cassa, tanto che il suo nome era circolato per il rinnovo del consiglio di amministrazione della Rai nella nuova tornata delle nomine pubbliche, di cui la composizione del board di Viale Mazzini è da sempre uno degli appuntamenti più attesi e nel mirino degli appetiti dei partiti politici.

Il nuovo prestigioso incarico della durata di due anni, spiega A&F, indica che la Ripa ha in mente altri piani, lontani dala tv pubblica.