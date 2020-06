Open Fiber, spunta il fondo Macquarie. Rumors: offerta ad Enel per il suo 50%

Dopo aver fatto capolino nella partita Autostrade, il fondo infrastrutturale australiano Macquarie avrebbe depositato in questi giorni sul tavolo di Enel un'offerta a tutto tondo per acquisire il 50% di Open Fiber. Lo scrive Repubblica, precisando che Enel, interpellata sulla questione, ha opposto un "no comment" all'indiscrezione dell'offerta di Macquarie di cui, peraltro, non si conosce l'entità.

L'offerta, prosegue il quotidiano, sarebbe tale che difficilmente l'amministratore delegato di Enel Francesco Starace potrà non sottoporla al suo consiglio di amministrazione. L'arrivo di Macquarie nella partita delle tlc italiane conferma che i fondi infrastrutturali esteri potrebbero giocare un ruolo importante nello sbloccare la partita del futuro matrimonio tra la rete Tim e la rete Open Fiber.

In primavera, proprio Tim ha a sua volta ricevuto un'offerta dal fondo americano Kkr per acquistare una quota di minoranza della sua rete secondaria.