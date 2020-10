Open Fiber: Via al progetto “Fibra” nei quartieri popolari della Capitale

Open Fiber e ATER firmano l’accordo per la fibra ottica in 15 mila unità immobiliari di Roma.

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, inaugura i cantieri dei lavori di manutenzione straordinaria previsti dal Piano predisposto da ATER Roma per il centenario dello storico quartiere di Garbatella.

Alla cerimonia prendono parte l’assessore regionale alle Politiche abitative Massimiliano Valeriani, il presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri e il direttore generale di ATER Roma Andrea Napoletano.

Gli interventi riguardano i lotti 14, 15, 19 e 27 e prevedono, tra l’altro, il rifacimento e l’impermeabilizzazione delle coperture, il ripristino dei danni causati dalle infiltrazioni, il recupero delle facciate e degli intonaci ammalorati, il restauro dei balconi danneggiati e la sostituzione degli infissi.

L’investimento per i nuovi cantieri è di circa 820 mila euro a cui, sommati i 360 mila per gli interventi già effettuati nel 2019, porta a circa 1,2 milioni di euro il finanziamento per la manutenzione straordinaria a Garbatella. Il completamento dei lavori è previsto per luglio 2021.

Con la firma del protocollo d’intesa del direttore generale di ATER Roma e dell’amministratore delegato di Open Fiber Elisabetta Ripa prende il via il progetto “fibra” che, entro il 2022 porterà la connessione della fibra ottica a 15 mila unità immobiliari di intera proprietà di ATER in tutti i quartieri della capitale.

“In linea con le priorità indicate dalla Regione Lazio per dare impulso alla digitalizzazione” dichiara Andrea Napoletano “ATER, a seguito di un bando pubblico, ha sviluppato un piano operativo con Open Fiber, il principale soggetto nazionale per la realizzazione di reti ad alta velocità, dando vita al primo e più grande progetto in Italia specifico per il patrimonio residenziale pubblico. Già entro l’anno saranno cablati circa 1900 immobili in 11 quartieri inclusa Garbatella e a fine triennio verranno posati oltre 20 mila km di fibra sugli edifici ATER. Si tratta di un progetto che assicurerà un servizio alle famiglie tanto più essenziale in questa fase di pandemia”.

“Open Fiber dimostra anche oggi di essere in prima linea per l’innovazione del paese e della sua Capitale. Il Lazio ha bisogno di una rete di telecomunicazione ad altissima capacità e velocità in grado di supportare le future evoluzioni tecnologiche e l’incremento del traffico dati generato da una società e un’economia sempre più digitali, a vantaggio di cittadini e imprese del territorio. L’accordo di oggi con Ater segna un ulteriore passo in questa direzione” afferma Elisabetta Ripa, amministratore delegato di Open Fiber e prosegue “Nella regione lavoriamo con un investimento privato e pubblico di oltre 560 milioni di euro. Abbiamo già connesso circa 540mila unità immobiliari che corrispondono a più di un terzo del piano totale di oltre 1,6 milioni di Unità immobiliari.”