Orcel vuole Giorgetti: "Determinato, concentrato e competente"

Orcel applaude Giorgetti: "Determinato, concentrato, competente"

"Premesso che non sta a me prendere alcuna posizione circa chi sarà nominato ministro dell’Economia, ho avuto l’opportunità di vedere all’opera il ministro Giorgetti e ho potuto apprezzare innanzitutto la sua passione e la sua determinazione a fare le cose giuste e necessarie per l’Italia. L’ho visto determinato, concentrato e competente”. Così l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, interpellato da Radiocor, l'agenzia di stampa del Gruppo Sole 24 Ore.

Il ceo della banca di Piazza Gae Aulenti sembra quindi "endorsare" la possibile nomina di Giorgetti a ministro dell'economia. Una prima mossa in attesa che domani alle 10.30 Giorgia Meloni comunichi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella quali sarebbero i nomi da lei scelti per comporre la squadra di governo. Giancarlo Giorgetti, ministro dello sviluppo economico nel governo uscente, rappresenterebbe un tecnico, pur essendo stato eletto alla Camera nelle liste della Lega.