"Pensioni d'oro" ma i privilegi c'entrano zero: il metallo più prezioso diventa una risorsa salva-vecchiaia

Oro, un tesoretto salva vecchiaia investendo nel metallo prezioso

Il 74% degli italiani ha sensazioni negative quando pensa al proprio pensionamento. Uno studio redatto dall'Università Sapienza di Roma evidenzia le preoccupazioni di chi guarda a un futuro pieno di incertezze e testimonia l'urgenza di riforme per sostenere i fondi pensione statali o integrativi. Ci sono milioni di italiani, infatti, che non avranno la pensione o percepiranno dei compensi irrisori, pari al 50% dell’ultimo stipendio.



Un’emergenza previdenziale pronta a esplodere che coinvolge tanto i liberi professionisti quanto i dipendenti pubblici e privati. Per non parlare dei giovani, dei commercianti e degli artigiani. Una problematica che sta orientando sempre più le persone verso forme di pensione integrative in grado di arginare, in parte, le future criticità. Proprio per questo, negli ultimi anni, si sta assistendo a una nuova e crescente alternativa: l’investimento in metallo prezioso.



"L'oro - spiega David Campomaggiore, Ceo di Oro Etic e uno dei massimi esperti del settore- vale adesso 91 euro al grammo e gli analisti prevedono, nel 2025, ulteriori rialzi. Secondo Goldman Sachs, il prezzo potrebbe raggiungere addirittura i 3.000 dollari l'oncia entro fine anno, sostenuto dai tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve e dalla crescente domanda delle banche centrali. Proprio per questo il mercato da investimento risulta in forte fermento. Previsioni di nuovi rialzi che stanno spingendo molte persone ad acquistare lingotti d'oro 999”.



Oltre all’acquisto diretto di lingotti, si sta facendo largo un nuovo fenomeno, i cosiddetti Piani di accumulo di capitale (PAC) in oro fisico. Piani che consentono di investire in oro attraverso versamenti periodici di importi anche modesti, permettendo di accumulare gradualmente una riserva di metallo prezioso. “Con una battuta quasi paradossale – prosegue Campomaggiore – potremmo parlare di ‘pensioni d’oro’ ma ovviamente non facciamo riferimento ai privilegi dei nostri politici o dei top manager pubblici. Parliamo, invece, della possibilità di crearsi un tesoretto ‘salva vecchiaia’, investendo nel metallo prezioso”.

Un PAC in oro fisico offre, del resto, diversi vantaggi: la mitigazione della volatilità dei prezzi perché, acquistando oro a intervalli regolari, si riduce l'impatto delle fluttuazioni di prezzo, ottenendo un costo medio ponderato nel tempo, la protezione dall’inflazione, essendo l'oro il bene rifugio per eccellenza che preserva il potere d’acquisto durante periodi di inflazione, e la flessibilità, in quanto I PAC permettono di iniziare con importi ridotti e di modificare o sospendere i versamenti senza penalità, adattandosi alle esigenze finanziarie personali.



"In questo modo -sottolinea Campomaggiore- i nostri connazionali possono costruire gradualmente un patrimonio solido, senza l'obbligo di investire grandi somme in un'unica soluzione. Questo approccio rende l'investimento in oro accessibile a un pubblico più ampio, offrendo al contempo sicurezza e protezione del capitale nel lungo termine”.