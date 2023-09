Oscar Farinetti, quanto vale il patrimonio di mister Eataly

Oscar Farinetti è uno dei più grandi imprenditori italiani. Laureato in economia all'Università di Torino, di strada ne ha fatta da quando partì in una piccola bottega di famiglia nel cuore di Alba, in Piemonte.

D'altra parte il brand Eataly oggi è tra i più ricosciuti e di successo in tutto il mondo: sinonimo di eccellenza gastronomica con prodotti italiani di alta qualità e ristoranti gourmet.

Tutto iniziò nel 2007 quando aprì il primo concept store a Torino e oggi i suoi negozi sono in numerose città in tutto il mondo, da New York a Tokyo.

Ma quanto vale il patrimonio di un imprenditore vincente del calibro di Oscar Farinetti? Secondo trend-online.com "L'enorme successo di Eataly ha contribuito a costruire un notevole patrimonio personale per Oscar Farinetti. Mentre le cifre esatte del suo patrimonio possono variare, intorno ai 51 milioni, è ampiamente riconosciuto come uno degli imprenditori più ricchi d'Italia"