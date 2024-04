Paco Rabanne (Puig) sbarca in Borsa: pronta l'Ipo da oltre 1,3 miliardi

La holding di Paco Rabanne e Carolina Herrera si prepara alla IPO in Spagna

Era previsto da diversi mesi e ora è stato ufficializzato: il conglomerato catalano nel settore della cosmetica, Puig, ha annunciato la sua intenzione di quotarsi sulle borse spagnole di Barcellona, Madrid, Bilbao e Valencia. L'azienda, attiva nel mercato del beauty di fascia alta con marchi come Rabanne, Charlotte Tilbury e Carolina Herrera, ha presentato un piano per l'IPO, una delle più grandi offerte pubbliche iniziali di quest'anno. Questa notizia è riportata dal Sole 24 Ore. L'obiettivo è di raccogliere circa 1,3 miliardi di euro attraverso l'emissione di nuove azioni. Puig prevede anche una seconda offerta più ampia di titoli detenuti dal suo azionista di controllo, Exea, la cui holding familiare mantiene la maggioranza delle quote e dei diritti di voto dell'azienda, arrivando a superare i 2,5 miliardi di euro.

Marc Puig, presidente e CEO del gruppo spagnolo, ha commentato: "Questa è una tappa fondamentale per la nostra azienda, che quest'anno compie 110 anni". Puig controlla l'11% del mercato globale delle fragranze di fascia alta, con ricavi totali lo scorso anno di 4,3 miliardi di euro, in crescita del 19% rispetto al 2022, con una crescita a doppia cifra in tutti i segmenti e tutte le regioni geografiche. Questi risultati hanno superato le previsioni dell'azienda, stabilito nel 2021, di raggiungere un fatturato di 3 miliardi nel 2023.

La società ha registrato un risultato operativo lordo di 849 milioni di euro, con un margine EBITDA del 20% e un utile netto di 465 milioni (+16%). L'anno scorso, Rabanne è diventato il primo marchio di Puig con vendite per un miliardo di euro, dopo una ristrutturazione che ha incluso il cambiamento del nome da Paco Rabanne a Rabanne e il lancio della prima collezione di trucco. Nel frattempo, Jean Paul Gaultier si è dimostrato il marchio in più rapida crescita.

Puig mira a diversificare l'offerta non solo nelle fragranze, ma anche nella skincare (ha acquisito la maggioranza del marchio tedesco Dr. Barbara Sturm) e nel trucco. I proventi dell'IPO saranno utilizzati per finanziare ulteriori acquisizioni, tra cui la svedese Byredo e la britannica Charlotte Tilbury, e per sostenere investimenti futuri.

Questo annuncio arriva in un momento di ripresa delle IPO europee ed è una delle operazioni più significative di quest'anno. Il mese scorso, la società svizzera di prodotti per la cura della pelle Galderma Group ha debuttato a Zurigo, mentre la catena di profumerie tedesca Douglas è tornata in Borsa.