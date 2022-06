Pagamenti digitali, stop al bancomat: ora si usano i microchip sottopelle

Pagamenti contactless con un impianto nella mano, la rivoluzione tecnologica di un'azienda anglo-polacca

Si chiama Walletmor ed è la prima azienda al mondo che ha messo in vendita dei chip per i pagamenti digitali, impiantabili direttamente nella mano. Il dispositivo, composto da un piccolo mcrochip ed un'antenna racchiusa in un biopolimero, un materiale di origine naturale simile alla plastica, è grande quanto un chicco di riso e permette di pagare ovunque siano supportati i pagamenti contactless con le carte di credito o di debito.

Secondo l’amministratore delegato della start up Wojciech Paprota, l’impianto è sicuro e in linea con gli “standard di biocompatibilità ISO”. La tecnologia utilizzata dal chip dell'azienda anglo-polacca è infatti la stessa presente nel sistema di pagamento contactless degli smartphone, e per ricaricarsi non richiede nessun tipo di alimentazione.