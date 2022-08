Pagamento pensioni di settembre 2022: date e aumenti

Pensione: aumenti e date di settembre 2022

Il pagamento delle pensioni di settembre 2022 avverrà in contanti alle Poste dal 1 settembre al 6 settembre, per i pensionati che solitamente le ritirano in questo modo, mentre l'accredito su Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta, Postepay Evolution, carta Postamat o Carta Libretto avverrà il 1 settembre.

Chi ritirerà la pensione presso gli uffici delle Poste potrà accedervi con delle turnazioni organizzate in ordine alfabetico, per evitare assembramenti all'interno dei locali.

Per molti pensionati è arrivato il momento di aumenti decisamente interessanti. Per contrastare l'inflazione, infatti, il Decreto Aiuti bis ha previsto per gli assegni fino a 2.962 euro lordi una rivalutazione del 2% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, una sorta di anticipo al definitivo adeguamento delle pensioni, previsto per il gennaio 2023. L'aumento non sarà quindi incluso nel cedolino di agosto, perché scatterà dal 1 ottobre. Invece, rispettivamente per novembre e dicembre sono previsti anche il conguaglio della rivalutazione pensionistica del 2021 e la tredicesima.

Per i pensionati che desiderano controllare un eventuale ricalcolo della pensione e per ottenere varie integrazioni come la quattordicesima, il supplemento di pensione e il bonus 2022 una tantum contro il caro energia, è in funzione il consulente digitale delle pensioni, un nuovo applicativo Inps che, in modalità telematica, guida l'utente nella verifica dei requisiti necessari. Circa 200.000 persone hanno già utilizzato questo strumento, che sta quindi avendo un notevole successo.