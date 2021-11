Pagamento pensioni dicembre 2021 anticipato e tredicesima

Pensioni dicembre 2021, pagamento in anticipo

Le pensioni di dicembre saranno pagate in anticipo, infatti già dal 25 novembre si potranno ritirare i soldi spettanti allo sportello. Chi invece la riceve per accredito su conto corrente se la vedrà versare il 1° dicembre.

Inoltre, i pensionati regolari riceveranno la tredicesima, mentre quelli al minimo avranno un importo aggiuntivo, la gratifica natalizia. La tredicesima viene erogata nel periodo delle festivività natalizie poproprio come incentivo e "cuscinetto" per le spese tipiche del periodo, tra cenoni e regali. Per lo stesso meccanismo viene erogata la quattordicesima nel periodo delle vacanze estive.

Mentre la tredicesima spetta a chiuque riceva un trattamento pensionistico, l'importo aggiuntivo non spetta a tutti e cambia in base al reddito. La quota prevista per il 2021 è di 154,84 euro.