Palantir, il gigante hi-tech Usa da 260 miliardi che vuole difendere l’Occidente dalla Cina

Palantir: il colosso hi-tech Usa di Alex Karp dal valore di 260 miliardi, in difesa della supremazia dell’Occidente sulla Cina

Mentre il dibattito sull’uso delle nuove tecnologie in ambito di sicurezza nazionale si fa sempre più acceso tra Europa, Cina e Stati Uniti, la multinazionale Palantir, specializzata proprio in intelligenza artificiale e data mining per la sicurezza, acquisisce un ruolo cruciale nei rapporti tra Usa e Regno Unito.

L’azienda, fondata da Peter Thiel e guidata da Alex Karp, è infatti diventata centrale per la sicurezza nazionale e sovranazionale, tanto da portare alla stipulazione di diversi contratti tra Londra e Washington, in particolare dopo l’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca come 47esimo Presidente degli Usa.

Palantir, dalla sua creazione, si presenta come una risposta alla crescente competizione tecnologica tra Stati Uniti e Cina, e, come sottolineato da Andrea Muratore su InsideOver, negli ultimi tempi è diventata particolarmente significativa grazie allo sviluppo di diversi algoritmi di profilazione, in grado di analizzare dati sensibili di intelligence; oltre a questo, tra le attività sviluppate da Palantir, si aggiunge poi la capacità di identificare soggetti sospettati di terrorismo e infine, la possibilità di gestire informazioni sensibili per agenzie come la CIA e l'FBI.

Attività significative, che, nel contesto internazionale odierno, sono in grado di fornire un’adeguata risposta nello scontro tra Washington e Pechino, tanto che il Ceo di Palantier, Alex Karp, ha spesso descritto la sua azienda (anche) come un “asset geopolitico”. Difatti, Palantir, pur essendo meno famosa rispetto alle società di altri magnati della tecnologia – come Thiel o Elon Musk – ha oggi un valore di oltre 260 miliardi di dollari, dove Alex Karp ha espresso anche il suo impegno diretto nel difendere i valori dell’Occidente contro le nuove potenze emergenti, sostenendo la superiorità morale della cultura occidentale.

Il Financial Times ha poi evidenziato come proprio Palantir sia stata l’azienda con maggiore crescita nel 2024 a Wall Street, anche dato che “Palantir ha vinto più di 2,7 miliardi di dollari in contratti negli Stati Uniti dal 2009, inclusi oltre 1,3 miliardi di dollari in contratti del Pentagono, secondo i registri federali, mentre nel Regno Unito, si è aggiudicata più di 376 milioni di sterline in contratti” dimostrando la crescente collaborazione tra le due potenze nella sicurezza nazionale.

Con la crescente importanza delle tecnologie securitarie e le sempre maggiori aspirazioni degli Stati Uniti, sotto la guida di Donald Trump, Palantir si afferma dunque sempre più come un pilastro fondamentale della nuova sicurezza tecnologica, in grado di giocare un ruolo importante nel panorama geopolitico non solo statunitense, ma anche a livello globale.