Paolo Capone, UGL: “riduzione delle tasse per sostenere imprese e lavoratori"

Secondo le stime preliminari, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, ha registrato un aumento dell'1,6% su base mensile e del 4,8% su base annua.

Pesano, in tal senso, i costi dell’energia e l’aumento dei prezzi delle materie prime, un fenomeno preoccupante che mette a rischio la ripresa economica del Paese colpendo direttamente i consumi delle famiglie. Come UGL, ribadiamo la necessità di un ulteriore scostamento di bilancio per dare sostegno a lavoratori e imprese. Urge quindi una riforma fiscale che operi una coraggiosa riduzione delle tasse, al fine di immettere liquidità nel tessuto economico e ridare potere d’acquisto ai lavoratori. In questa fase, più che mai, occorre proseguire sulla strada delle politiche espansive per rilanciare l’occupazione e favorire la coesione sociale”. Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito ai dati Istat sull’inflazione nel mese di gennaio.