Parmacotto in vendita dopo il rilancio. Zaccanti in contatto con un fondo

Fatturato in forte crescita (a 100 milioni di euro, 120 il target per il 2021 dai 53 realizzati nel 2015) pronto a finanziare l’allargamento degli stabilimenti in Italia e l’apertura di un nuovo punto produttivo nel ricco mercato americano, con investimenti complessivi per 25 milioni di euro. Obiettivi sui ricavi raggiunti dopo un'uscita dal piano concordatario in continuità avviato nel 2014 con due anni di anticipo, in cui tutti gli utili sono stati tenuti in azienda per accelerare sul rilancio e gettare così le basi per la nascita del polo alimentare che produce a 360° tutti gli insaccati italiani.

Quale momento migliore per Giovanni Zaccanti, presidente e proprietario di Parmacotto, per vendere il gruppo emiliano, al temine di un complesso turnaround aziendale che lo ha visto a marzo del 2018 subentrare a saldo a un gruppo di fornitori, e far fruttare così il proprio investimento?

Già, perché secondo alcuni rumors che circolano nel settore industriale, l’imprenditore bolognese, già cofondatore di Saeco (macchine per caffè) e di Caffitaly (caffè porzionato con macchine e capsule brevettate in oltre 70 Paesi) e che ha reinvestito proprio in Parmacotto, oberato dai debiti e sull’orlo del fallimento, parte dei proventi della vendita di Saeco e Caffitaly, starebbe cercando di piazzare il gruppo alimentare parmense, ora risanato, ad un fondo.

Sarà vero? Zaccanti è un imprenditore noto ai fondi di private equity e i contatti con questo mondo non gli mancano. Affaritaliani.it ha cercato un commento dell'azienda, commento che però al momento in cui è stato scritto l'articolo il gruppo non è stato in grado di fornire.

@andreadeugeni