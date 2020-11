Patrimoniale, via l'Imu e prelievo sopra i 500 mila €.Insorgono le opposizioni

"Il solo fatto di pensare, con questa crisi, con un Natale magro come questo, di tassare chi ha una casa e dei risparmi è da regime, è da arresto immediato”, ha tuonato Matteo Salvini nel corso di un'intervista a “Il caffè della domenica" su Radio 24. “Ecco la loro risposta alla crisi, il loro regalo di Natale agli italiani: un furto sui conti correnti. Questi nemici dei cittadini vanno fermati il prima possibile”, ha twittato invece la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

La misura in questione è una richiesta di patrimoniale nella lista degli emendamenti alla legge di bilancio a firma di parlamentari di Sinistra Italiana come Nicola Fratoianni (Leu), primo firmatario seguito dal Dem Matteo Orfini, deputati a cui si sono uniti Chiara Gribaudo (Pd), Rossella Muroni (Leu), Erasmo Palazzotto (Leu), Luca Pastorino (Leu), Giuditta Pini (Pd), Fausto Raciti (Pd), Luca Rizzo Nervo (Pd). La misura chiede l'abolizione dell'Imu e dell'imposta di bollo sui conti correnti e di deposito titoli, per sostituirle con un'aliquota progressiva minima dello 0,2% "sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 500 mila euro, derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all’estero”.

Sono previste imposte progressive che arrivano al 2% oltre i 50 milioni di euro. Per il 2021 è prevista un'aliquota del 3% per patrimoni superiori al miliardo di euro. Per quel che riguarda i patrimoni all'estero "suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia", l'emendamento prevede multe dal 3% al 15% dell'importo nel caso in cui non vengano dichiarati "sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale alla relativa dichiarazione annuale".

La strada di questo emendamento (18 miIiardi di ricavi previsti) però appare in salita: non trova troppi sponsor fra gli alleati e non piace alle opposizioni. ”Un nuovo episodio del serial 'Anche i ricchi piangono'", ha commentato anche la capogruppo di Forza Italia alla Camera, Mariastella Gelmini.

Immediata la risposta del primo firmatario dell'emendamento. "La proposta che avanziamo vuole mettere ordine in un sistema fiscale irrazionale, eliminare l'Imu ed introdurre un prelievo progressivo che Intervenga sui patrimoni dei super ricchi per finanziare la spesa sociale. Le tasse vanno abbassate? Si per i ceti medi e popolari, non certo per i super ricchi", ha spiegato il portavoce nazionale di Sinistra Italiana Fratoianni. "Si apra in maggioranza una discussione vera su questo, se ne parla in tutto il mondo", ha aggiunto.

"Vediamo cosa succede nel cammino parlamentare - ha proseguito l'esponente di Leu - e quali saranno le posizioni espresse da governo e relatori. Ci auguriamo ci sia disponibilità a discutere di un tema che è ormai globale. Oltre al governo Sanchez-Iglesias e tanti economisti a partire da Piketty, anche 83 super ricchi a luglio hanno scritto una lettera Forbes per chiedere per combattere le disuguaglianze aumentate con la pandemia. Ogni volta che si parla di tasse non si puo' solo dire che "vanno abbassate" .

"Nel mondo sono ormai tantissimi a dire che le tasse ai ricchi vanno aumentate per la semplice constatazione che la diseguaglianza aumenta. Dico infine al governo che se vuole ritardare la discussione fino alla riforma fiscale assieme al tema della web tax contro i colossi alla Amazon e al tema dell'evasione fiscale posso anche essere favorevole - ha concluso Fratoianni - a patto che sia una discussione vera. Non ci vengano a dire pero' che non è una priorita'! Mi viene da ridere, se ne parla ovunque: se non ora, quando?".

E a Salvini dice: "Senatore, l'arresto immediato lasciamolo per mafiosi e 'ndranghetisti. Magari per quelli che troppo spesso si fanno fotografare nei selfie con qualche esponente politico", ha concluso.