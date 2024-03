Dybala si lancia nel business dei diritti sportivi: nasce "La Favorita"

Dybala: business nel mondo dei diritti sportivi

Paulo Dybala, calciatore argentino e attaccante della Roma, si lancia nel business dei diritti di sportivi e personaggi dello showbusiness anche mediante l’uso dell’intelligenza artificiale (AI) e di cripto attività.

Qualche settimana fa, infatti, a Milano davanti al notaio Demetro Maltese e nello studio legale Lca s’è presentato lo stesso Dybala per costituire la nuova La Favorita srl con un capitale di partenza di 10mila euro che il calciatore ha versato mediante bonifico bancario accreditato su un conto alla Banca nazionale del lavoro (gruppo Bnp Paribas).

La newco vede come amministratore unico lo spagnolo Jorge Novel Suarez (classe 1981) che compare su LinkedIn con la carica di senior store manager di Adidas presso il flagship della Gran Via di Madrid del noto brand tedesco di abbigliamento e calzature sportive.

La nuova società come da statuto svolgerà l’attività di “acquisizione, sfruttamento e gestione, a fini sia pubblicitari sia commerciali, in Italia e all’estero, dei diritti patrimoniali legata all’immagine, al nome e alla voce e dei diritti di proprietà intellettuale di sportivi e personaggi dello spettacolo mediante l’utilizzo di qualsiasi strumento, ivi inclusa l’intelligenza artificiale”.

Inoltre La Favorita si occuperà di prestare consulenza, di sponsorizzazioni e merchandising, di campagne promozionali e dello sfruttamento dei diritti su qualunque media. Inoltre è previsto “lo sviluppo, la realizzazione e la distribuzione di cripto attività, ad esempio nft e token, attinenti allo sfruttamento dei diritti attraverso l’uso di tecnologia blockchain”. Ci saranno poi business legati al mondo dell’eventistica, della moda e della formazione.