Pensioni, ad agosto cedolino più alto. Arriva il rimborso da 730, ma solo se si è stati attenti

A luglio, molti pensionati hanno goduto di un aumento delle loro entrate grazie alla quattordicesima, un'aggiunta mensile che ha spesso raddoppiato l'importo della pensione regolare. Questo incremento ha permesso loro di coprire spese arretrate, affrontare le uscite quotidiane con più tranquillità o persino finanziare una vacanza estiva.

Ora, con l'arrivo di agosto, si pone la questione se ci saranno ulteriori belle sorprese. Per alcuni pensionati, agosto potrebbe riservare piacevoli novità a seconda del risultato del conguaglio fiscale derivante dalla dichiarazione dei redditi. Coloro che avranno un credito IRPEF da ricevere a seguito della compilazione del modello 730 potrebbero ricevere una somma extra.

Tuttavia, l'effettiva ricezione del rimborso in agosto dipende dalla tempestività con cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi. Solo i pensionati che hanno presentato il modello 730 entro il 20 giugno 2024 vedranno il rimborso già nel mese di agosto.

Chi ha inviato la dichiarazione entro il 15 luglio dovrà attendere fino a settembre, e chi procederà entro il 31 agosto riceverà il rimborso in ottobre. Per chi ritarda fino al 30 settembre, il rimborso sarà erogato a novembre.

I tempi di attesa per il rimborso possono estendersi ulteriormente per coloro che hanno un credito superiore ai 4.000 euro o per chi ha inviato il 730 senza un sostituto d'imposta, lasciando all'Agenzia delle Entrate il compito di effettuare il pagamento.

Quanto alle date di pagamento delle pensioni di agosto, queste seguiranno il calendario abituale. Il primo giorno contabile del mese cade il 1° agosto, e per i pensionati che ritirano la pensione in contanti presso un Ufficio Postale, le date variano a seconda dell'iniziale del cognome: il 1° agosto per i cognomi dalla A alla C, il 2 agosto dalla D alla F, e così via, con il 3 agosto riservato ai cognomi dalla G alla L (e ritiro consentito solo al mattino essendo sabato), il 5 agosto dalla M alla O, il 6 agosto dalla P alla R, e il 7 agosto dalla S alla Z.