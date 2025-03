Pensioni, aprile si avvicina. Aumenti in arrivo: ecco chi ci guadagna

Pensioni aprile 2025: il calendario completo e le novità sul cedolino

Le pensioni di aprile 2025 verranno pagate a partire da martedì 1 aprile, ovvero il primo giorno bancabile del mese. Per alcuni pensionati sono previsti anche degli aumenti mentre per altri l'assegno rimarrà invariato. Chi sceglie di ritirare la prestazione in contanti dovrà seguire il calendario previsto in base all'iniziale del proprio cognome:

dalla A alla B: mercoledì 1° marzo

dalla C alla D: giovedì 2 marzo

dalla E alla K: venerdì 3 marzo

dalla L alla O: sabato 4 marzo (solo la mattina)

dalla P alla R: lunedì 6 marzo

dalla S alla Z: martedì 7 marzo

I pensionati che risiedono nella Provincia autonoma di Bolzano con prestazione minima riceveranno una ulteriore integrazione che porterà la cifra mensile che gli spetta fino a 1000 euro. La misura è finalizzata ad allineare il cedolino al costo della vita elevato nella Regione. Aumenti anche per gli invalidi totali pari a 8 euro al mese. A questi si aggiungono 32 euro per gli arretrati. Un incremento simile è previsto anche gli over 70 che beneficiano di maggiorazioni sociali.

Aprile sarà invece il primo mese senza conguagli per i pensionati che hanno già saldato il debito fiscale per il 2024. Continueranno invece ad esserci trattenute per le addizionali Irpef regionali e comunali per l'anno passato e per l'acconto Irpef comunale 2025, che proseguiranno fino a novembre.

L'INPS ha poi avviato un processo di accertamento per coloro che riscuotono la pensione all'estero. La procedura è divisa in due fasi. La prima durerà da marzo a luglio 2025 e riguarderà i residenti in America, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Est Europa e Paesi limitrofi. Dal 20 marzo verranno inviate le richieste di attestazione di esistenza in vita, con scadenza di restituzione entro il 15 luglio 2025.

La seconda fase è prevista da settembre 2025 a gennaio 2026 e riguarderà i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania. Per ulteriori informazioni potete consultare il sito di Poste Italiane o chiamare il numero verde 800 00 33 22.